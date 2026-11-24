سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت دو متهم به موبایل‌قاپی در محدوده خیابان ناصری و کشف چند دستگاه تلفن همراه سرقتی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کبودتبار گفت: مأموران گشت انتظامی در محدوده خیابان ناصری به سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: راکب موتورسیکلت با مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد، اما پس از تعقیب‌وگریز دستگیر شد. در بازرسی از متهم، چند دستگاه تلفن همراه از جمله گوشی‌های آیفون و سامسونگ کشف شد.

کبودتبار افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد گوشی‌های کشف‌شده دقایقی پیش از دستگیری متهم، در بزرگراه‌های شمال شرق تهران سرقت شده‌اند. از آنجا که تلفن‌های همراه همچنان روشن و فعال بودند، مأموران با برقراری تماس با شماره‌های موجود در گوشی‌ها، صاحبان آنها را از سرقت اموالشان مطلع کردند.

سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: در جریان تحقیقات و با همکاری متهم دستگیرشده، مخفیگاه همدست وی در پارک بعثت شناسایی شد و مأموران در عملیاتی جداگانه این فرد را نیز دستگیر کردند. در بازرسی از متهم دوم هم یک دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف شد.

وی در پایان گفت: برای هر دو متهم پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات با هدف شناسایی سایر مالباختگان و بررسی احتمال ارتکاب سرقت‌های دیگر ادامه دارد.