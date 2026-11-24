هفته چهارم دور رفت لیگ برتر بوکس مردان، یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، به مدت دو روز در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم دور رفت لیگ برتر بوکس مردان در رده سنی بزرگسالان، یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از چهارشنبه چهارم آذرماه در سالن بوکس شهید همت آکادمی ملی بوکس آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

هفته چهارم دور رفت لیگ برتر بوکس مردان چهارم تا ششم آذرماه با حضور چهار تیم در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، روز چهارشنبه و در دیدار نوزدهم، تیم‌های قائم تهران و بیمه تعاون به مصاف یکدیگر می‌روند. در دیدار بیستم نیز هیئت بوکس آذربایجان غربی مقابل سبلان اردبیل قرار خواهد گرفت.

در ادامه مسابقات و روز پنجشنبه پنجم آذرماه، قائم تهران در دیدار بیست‌ویکم با هیئت بوکس آذربایجان غربی مبارزه می‌کند و بیمه تعاون نیز در دیدار بیست‌ودوم به مصاف سبلان اردبیل خواهد رفت.

در روز پایانی این هفته از رقابت‌ها، جمعه ششم آذرماه، قائم تهران در دیدار بیست‌وسوم مقابل سبلان اردبیل قرار می‌گیرد و در آخرین مبارزه هفته چهارم نیز بیمه تعاون با هیئت بوکس آذربایجان غربی روبه‌رو می‌شود.

لیگ برتر بوکس مردان در فصل ۱۴۰۵ با حضور تیم‌های باشگاهی و استانی در حال برگزاری است.