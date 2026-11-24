به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این رقابت‌ها از ۲۴ تا ۲۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۳ تا ۵ آذر ۱۴۰۵) برگزار می‌شود و قاریانی از ۳۲ کشور جهان در آن حضور دارند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در این دوره از مسابقات دو نماینده دارد؛ «علی احمدی» قاری ایرانی از استان البرز به عنوان شرکت‌کننده در رقابت‌ها حضور یافته و استاد «مهدی دغاغله» از اهواز نیز به عنوان داور، ارزیابی تلاوت قاریان را بر عهده دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، برای حضور در این رویداد از ۶۹ کشور دعوت شده بود و در نهایت نمایندگان ۳۲ کشور در مسابقات شرکت کرده‌اند.

استاد «سید صداقت علی» قاری برجسته پاکستانی ریاست هیئت داوران این دوره از مسابقات را بر عهده دارد.

این رویداد بین‌المللی با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، شناسایی استعداد‌های برتر در حوزه تلاوت و تقویت پیوند‌های فرهنگی و معنوی میان کشور‌های اسلامی برگزار می‌شود.

حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در بخش رقابت و داوری این مسابقات، بیانگر جایگاه و ظرفیت‌های قرآنی ایران در عرصه بین‌المللی است.