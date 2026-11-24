مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی ۲۰۰ محکوم مالی و جرایم غیرعمد طی ۸ ماهه سال جاری در این استان خبر داد و گفت: این رهایی با همت خیران و نیکوکاران محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدعلی شاه‌حسینی از آزادی ۲۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان طی هشت‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این افراد با پیگیری‌های ستاد مردمی دیه و همراهی نیکوکاران یزدی آزاد شدند و به جمع خانواده‌های خود بازگشتند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با اشاره به مجموع بدهی این افراد گفت: رقم بدهی زندانیان آزادشده ۱۶۳۰ میلیارد تومان بود که از این میزان، ۱۵۸۱ میلیارد تومان از طریق پذیرش دادخواست اعسار، اخذ رضایت و گذشت از شکات و آورده محکومان تأمین شد و همچنین ۴۹ میلیارد تومان از منابع ستاد مردمی دیه، شامل کمک‌های خیران و نیکوکاران نوع‌دوست و تسهیلات بانک‌های عامل، به حساب سپرده دادگستری واریز شد و زمینه آزادی این ۲۰۰ نفر و بازگشت آنان به خانواده‌هایشان فراهم آمد.

وی درباره نوع محکومیت مددجویان آزادشده نیز اظهار کرد: از مجموع این افراد، ۱۴۱ نفر محکوم مالی، ۴۷ نفر محکوم به پرداخت مهریه، ۱۱ نفر محکوم به پرداخت نفقه و ۱ محکوم به پرداخت دیه غیرعمد بودند. همچنین ۲۳ نفر از مددجویان آزادشده زن و ۱۷۷ نفر مرد بودند.

شاه‌حسینی در ادامه با تشریح فعالیت‌های این ستاد در ایام حزن‌انگیز فاطمیه گفت: در این ایام، پویش مردمی «مهر فاطمی» با شعار محوری «زندان جای مادران نیست» با هدف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و به‌ویژه زنان مددجو در استان کلید خورد و با استقبال پرشور اقشار مختلف مردم روبه‌رو شد که در این ایام بسیاری از شهروندان نیک‌اندیش در راستای آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد مشارکت کرده و جلوه‌های بی‌نظیری از فرهنگ فاطمی را به نمایش گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، مراسم عزاداری ایام فاطمیه امسال در «هیئت رقیه یخدان میبد»، معنایی تازه یافت و رنگ‌وبوی ایثار و رهایی به خود گرفت؛ سوگواران و عزاداران این هیئت با همراهی ستاد دیه استان یزد، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را برای آزادی سه مادر زندانی جرایم غیرعمد اهدا کردند تا با این کار پسندیده، لبخند و زندگی دوباره به آغوش خانواده‌ها بازگردد و فرزندان چشم‌انتظار مادران خود را در آغوش بکشند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری اینکه مسیر دستگیری از نیازمندان همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: پرونده آزادی زندانیان با این ۲۰۰ نفر بسته نمی‌شود؛ و هم‌اکنون نیز زندانیان، چشم‌انتظار دستان گرم و سخاوتمند نیکوکاران هستند و خادمان مردم در ستاد دیه استان یزد چشم‌به‌راه قدم‌های خیرخواهانه تمامی اقشار هستند تا با مشارکت در این امر خداپسندانه، نگذاریم هیچ خانه‌ای بی‌سرپرست بماند و چراغ امید در هیچ کاشانه‌ای به خاموشی بگراید.