خانم زینب چخماقی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به‌عنوان خبرنگار برگزیده ویژه بخش رسانه چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت انتخاب و با اهدای لوح و تندیس جایزه ملی جوانی جمعیت مورد تقدیر قرار گرفت.

خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، برگزیده ویژه بخش رسانه جایزه جوانی جمعیت

خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، برگزیده ویژه بخش رسانه جایزه جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت امروز، سه‌شنبه سوم آذرماه ۱۴۰۵ در هفت بخش خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

در مجموع ۳ هزار و ۲۲۷ اثر و مشارکت به دبیرخانه این رویداد ارسال شده بود که بخش رسانه با ۲۸۸ اثر، یکی از پرمشارکت‌ترین بخش‌ها بود.

در این رویداد، خانم زینب چخماقی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به‌عنوان خبرنگار برگزیده ویژه بخش رسانه انتخاب و با اهدای لوح و تندیس جایزه ملی جوانی جمعیت مورد تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است؛ زینب چخماقی بیش از ده سال است در حوزه خانواده و جوانی جمعیت خبرگزاری صدا و سیما مشغول به فعالیت است.

وی تولید بسته خبری «ایران جوان» را با موضوع پیگیری تکالیف دستگاه‌ها در عمل به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بخش خبری ۲۰:۳۰ بر عهده دارد.

نمایش و معرفی خانواده‌های خوش فرزند و چالش‌های جوانان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری از دیگر بستر‌های تولید محتوا در بسته خبری ایران جوان است.