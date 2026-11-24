مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از تامین هزینه دسترسی فعالان اقتصادی کشور به قابلیت‌های جدید بانک‌های اطلاعات تجاری مرکز بین‌المللی تجارت ITC با اقدام سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری اتاق بازرگانی تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میرهادی سیدی، با اشاره به همکاری‌های چندساله سازمان توسعه تجارت با مرکز بین‌المللی تجارت ITC، گفت: یکی از دستاورد‌های این همکاری‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی بانک‌های اطلاعات تجاری آی‌تی‌سی بوده است که تاکنون با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران، حدود ۴۰۰ دوره در سراسر کشور برگزار شده و حدود ۱۱ هزار نفر در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند.

او با بیان اینکه شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها با نحوه دسترسی به داده‌های تجاری و استخراج اطلاعات مورد نیاز برای بازاریابی کالا‌های خود آشنا می‌شوند، گفت: بدون تردید این ظرفیت می‌تواند در شناسایی بازار‌های هدف و توسعه فعالیت‌های صادراتی فعالان اقتصادی کشور موثر باشد.

سیدی با اشاره به تغییر سیاست‌های آی‌تی‌سی در زمینه دسترسی به بانک‌های اطلاعات تجاری از اول نوامبر۲۰۲۶، بیان کرد: در سال‌های گذشته، دسترسی به این بانک‌ها برای کشور‌های در حال توسعه رایگان بود این در حالی بود که استفاده‌کنندگان در کشور‌های توسعه‌یافته برای بهره‌مندی از خدمات آن، به ازای هر نفر سالانه ۹۰۰ دلار پرداخت می‌کردند.

بنا به اظهارات مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، با ارتقای بانک‌های اطلاعات تجاری و افزوده‌شدن قابلیت‌های جدید، مرکز بین المللی تجارت (ITC) سیاست دسترسی به این خدمات را نیز تغییر داده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس سیاست جدید، استفاده‌کنندگان در کشور‌های در حال توسعه برای دسترسی به قابلیت‌های جدید باید سالانه به ازای هر کاربر ۵۰۰ دلار به آی‌تی‌سی پرداخت کنند.

او با اشاره به اقدام مشترک این سازمان و اتاق بازرگانی تهران برای تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی کشور به این اطلاعات، گفت: با همکاری اتاق بازرگانی تهران، هزینه مربوط به دسترسی به قابلیت‌های جدید بانک‌های اطلاعات تجاری به‌صورت یکجا و از محل منابع این اتاق به آی‌تی‌سی پرداخت شد تا دسترسی همه کاربران در ایران بدون نیاز به پرداخت جداگانه توسط تک تک کاربران ایجاد شود.

به گفته سیدی؛ این اقدام موجب شده است که تمامی استفاده کنندگان از بانک‌های اطلاعات تجاری آی‌تی‌سی در ایران، به مدت یک سال بدون پرداخت هزینه، از دسترسی کامل‌تری به این بانک‌ها برخوردار شوند.

او با تاکید بر اهمیت دسترسی به اطلاعات معتبر تجارت بین‌الملل برای تصمیم‌گیری‌های تجاری، تصریح کرد: بهره‌گیری از این بانک‌های اطلاعاتی می‌تواند فعالان اقتصادی را در جریان تحولات تجارت بین‌الملل در حوزه کالای مورد فعالیت خود قرار دهد و زمینه استفاده موثرتر از داده‌های تجاری را برای ارتقای تجارت، توسعه صادرات و ورود سنجیده به عرصه تجارت بین‌المللی فراهم کند. در واقع با این کار تصمیم گیری تاجر مبتنی بر داده‌ها شده و سنجیدگی بیشتری پیدا می‌کند.