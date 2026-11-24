فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران از بازداشت دو متهم به سرقت منزل و کشف سلاح و مقادیری اموال مشکوک به سرقت از مخفیگاه آنان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا حاتمی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی ثبت شکایت درباره سرقت از یک منزل، کارآگاهان مبارزه با سرقت پایگاه ششم پلیس آگاهی تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان آغاز کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی، یکی از متهمان را شناسایی کردند و در ادامه تحقیقات، همدست وی نیز شناسایی و دستگیر شد.

به گفته فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران، در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری اموال مشکوک به سرقت از جمله ساعت، لوازم الکترونیکی و بدلیجات، همچنین یک قبضه سلاح کمری، مهمات، اسپری اشک‌آور، شوکر و سلاح سرد کشف شد.

سرهنگ حاتمی با اشاره به اعترافات متهمان گفت: این دو نفر به هفت فقره سرقت منزل در محدوده استحفاظی سرکلانتری مربوط اعتراف کرده‌اند و تعدادی از مالباختگان نیز اموال خود را در میان اقلام کشف‌شده شناسایی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات و با صدور قرار قضایی روانه زندان شدند و بررسی‌ها برای شناسایی سایر مالباختگان و رسیدگی به سرقت‌های احتمالی ادامه دارد.