به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیرو انتشار اطلاعیۀ راهنمای ثبت‌نامِ آزمون پذیرش مترجم رسمی قوه قضائیه سال ۱۴۰۵ به‌تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ و همچنین اطلاعیۀ تمدید مهلت ثبت‌نام به‌تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۹، با توجه به اعلام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، مبنی‌بر اصلاحیۀ اطلاعیه راهنمای مذکور (به شرح ذیل)، متقاضیان می‌توانند تا مهلت در نظر گرفته شده (۱۰/ ۱۴۰۵/۰۹) پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام نمایند.

ضمناً با توجه به اصلاحیۀ اعلام شده ، مقرر شد امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد شود. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده اند ، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

ـ شرایط متقاضیان مندرج در ردیف (۱) بخش (الف) اطلاعیۀ راهنمای ثبت‌نام آزمون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- داشتن حداقل ۲۵ سال سن تا زمان دریافت پروانه مترجم رسمی (متولدین قبل از تاریخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۱)