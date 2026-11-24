به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سرهنگ داغمه چی فرمانده سپاه شهرستان نوشهر از اجرای ۴۰۰ برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج در سطح محلات، مساجد و پایگاه‌های مقاومت خبر داد و گفت: در این ایام ۷۰۰ بسته معیشتی مؤمنانه و ۲ سری جهیزیه نیز به خانواده‌های نیازمند و زوج‌های جوان اهدا می‌شود.

فرمانده سپاه شهرستان نوشهر با تبریک هفته بسیج به مردم این شهرستان، از اجرای حدود ۴۰۰ برنامه متنوع در سطح محلات، مساجد و پایگاه‌های مقاومت به مناسبت این هفته خبر داد.

وی با اشاره به مشارکت بسیجیان حوزه‌های مقاومت برادران و خواهران، فرماندهان پایگاه‌ها، گروه‌های جهادی و مردم خیر در اجرای برنامه‌های هفته بسیج اظهار داشت: یکی از برنامه‌های محوری این هفته، توزیع بسته‌های مؤمنانه با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند است که این اقدام از دوران کرونا و در پی تأکیدات رهبر شهیدمان آغاز شده و همچنان با همت مردم و گروه‌های جهادی ادامه دارد.

فرمانده سپاه نوشهر افزود: امسال در هفته بسیج حدود ۷۰۰ بسته مؤمنانه با مشارکت گروه‌های جهادی، حوزه‌های مقاومت، پایگاه‌ها و مردم خیر تهیه و از طریق مساجد به خانواده‌های نیازمند تحویل داده می‌شود؛ اقدامی که با حفظ کرامت و شأن خانواده‌ها صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هزینه تهیه هر بسته معیشتی حدود ۲ میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: این بسته‌ها با کمک خیرین و گروه‌های جهادی تهیه شده و شامل اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهاست.

فرمانده سپاه شهرستان نوشهر همچنین از اهدای ۲ سری جهیزیه به زوج‌های جوان خبر داد و گفت: این جهیزیه‌ها شامل اقلام ضروری زندگی از جمله یخچال، تلویزیون، فرش، جاروبرقی، بخاری و لوازم آشپزخانه است که بخشی از آن با حمایت گروه‌های جهادی و بخشی با مشارکت مردم در اجتماعات شبانه تهیه شده است.

وی ادامه داد: در این فعالیت‌های خیرخواهانه، کمک به تهیه جهیزیه برای خانواده‌ها، برنامه‌های قربانی در ابتدای ماه و اقدامات حمایتی با نیت سلامتی رهبر عزیز نیز با مشارکت و همراهی مردم انجام شده که شایسته تقدیر است.

فرمانده سپاه نوشهر در ادامه به فعالیت گروه‌های جهادی در حوزه محرومیت‌زدایی اشاره کرد و گفت: علاوه بر اعزام گروه‌های جهادی به مناطق مختلف، اجرای چند طرح در حوزه تأمین و نصب مخازن آب نیز در دستور کار قرار دارد که در این ایام به مردم شهرستان تقدیم خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم، خیرین، بسیجیان، فرماندهان پایگاه‌ها و گروه‌های جهادی، این مشارکت و همدلی را پشتوانه اجرای برنامه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی در شهرستان نوشهر دانست.