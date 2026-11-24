به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما منوچهر خواجه‌دلویی با اشاره به دشواری خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی اظهار کرد: در شرایط امروز جامعه، بدون حمایت‌های ویژه امکان خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی وجود ندارد و حتی دهک‌های میانی نیز با مشکلات جدی در این زمینه مواجه هستند.

وی با بیان اینکه تأمین سرپناه برای محرومان از مأموریت‌های اصلی بنیاد مسکن از زمان تأسیس این نهاد است، افزود: طرح خانه امید در راستای همین مأموریت و با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های دولتی، خیرین، کارفرمایان و مشارکت مردمی تعریف شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به تأمین زمین مورد نیاز این طرح گفت: بنیاد مسکن بخشی از زمین‌ها را از ظرفیت‌های خود تأمین کرده و وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، شهرهای جدید و برخی نهادها نیز در تأمین زمین مشارکت داشته‌اند.

خواجه‌دلویی ادامه داد: در کنار تأمین زمین، رایگان شدن پروانه ساختمانی، هزینه‌های نظام مهندسی و نظارت و همچنین خدمات مهندسی بنیاد مسکن و آماده‌سازی اراضی در این طرح پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی دولت از طرح خانه امید تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت در اواخر سال گذشته، به ازای هر واحد مسکونی ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است. بنیاد مسکن نیز منابع داخلی خود را برای کمک‌های بلاعوض به این طرح اختصاص داده و از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها استفاده کرده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به مشارکت سازمان‌های حمایتی گفت: با کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی توافق‌هایی انجام شده تا برای متقاضیان واجد شرایط، به ازای هر واحد مسکونی ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص یابد.

خواجه‌دلویی همچنین از مشارکت کارفرمایان در تأمین مسکن کارگران خبر داد و گفت: کارفرمایان برای هر واحد مسکونی ویژه کارگران خود حدود یک میلیارد تومان اختصاص می‌دهند تا در کنار سایر حمایت‌ها، امکان ساخت مسکنی مناسب و آبرومند فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه بنیاد مسکن در این طرح نقش تسهیلگر و پشتیبان را برعهده دارد، افزود: ساخت‌وساز با مشارکت مستقیم مردم و کارفرمایان انجام می‌شود و بنیاد با فراهم کردن زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم، زمینه اجرای پروژه‌ها را فراهم می‌کند. این شیوه به دلیل کاهش هزینه‌های بالاسری، بیمه و مالیات، قیمت تمام‌شده مسکن را نیز کاهش می‌دهد.

خواجه‌دلویی جامعه هدف طرح خانه امید را خانوارهای فاقد مسکن در دهک‌های یک تا چهار درآمدی عنوان کرد و گفت: متقاضیان باید فاقد مسکن بوده و پیش از این از امکانات حمایتی مسکن استفاده نکرده باشند. این افراد می‌توانند از اقشار مختلف جامعه، از جمله کارگران، کارمندان و صاحبان مشاغل آزاد باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز ظرفیت تأمین زمین، تسهیلات و کمک‌های بلاعوض پیش‌بینی شده است تا زوج‌های جوان بتوانند در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک از سرپناه مناسب برخوردار شوند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بخشی از پروژه‌های مسکن استیجاری به مرحله بهره‌برداری رسیده است، افزود: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکن استیجاری ویژه زوج‌های جوان در دست اقدام قرار دارد.