رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود ظرفیت بالا برای اشتغال‌زایی و تقویت امنیت ملی، با چالش رقابت محصولات داخلی با کالا‌های خارجی، شمارگان بالای تولید در کشور‌هایی مانند چین و وابستگی به تجهیزات و دانش فنی بیرونی روبه‌رو است؛ ازاین‌رو افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه نرم‌افزار و تجهیزات بومی و حمایت از تولید داخلی ضروری است.

محمدحسین شیخی رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناروی اطلاعات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با تأکید بر اهمیت بومی‌سازی سخت‌افزار و نرم‌افزار در کشور گفت: نقش این فرایند در ایجاد اشتغال و ارتقای امنیت ملی موثر است.

وی افزود: رقابت با محصولات خارجی و تفاوت قیمت‌ها از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولید داخل است.

شیخی گفت: حوزه فاوا در دو بخش سخت‌افزار و نرم‌افزار قابل تقسیم است که در سطح جهانی صنعت بزرگی محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بومی‌سازی سخت‌افزار‌ها و ایجاد تولید داخلی می‌تواند علاوه بر اشتغال‌زایی، نقش مهمی در حفظ امنیت ملی داشته باشد اظهار داشت: برخی محصولات داخلی ممکن است قیمت بالاتری نسبت به نمونه‌های خارجی داشته باشند، اما به لحاظ امنیتی این موضوع قابل توجیه است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه چالش اصلی رقابت با محصولات وارداتی به دلیل تولید انبوه در کشور‌هایی مانند چین است گفت: تولید انبوه محصول در کشور‌هایی مانند چین باعث شده قیمت‌ها در کف بازار پایین باشد، با این حال، در برخی موارد، حاکمیت حاضر است تفاوت قیمت محصولات داخلی را پذیرفته و حمایت کند و از سوی دیگر، توسعه نرم‌افزار‌های داخلی و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش برای کاهش وابستگی صنعت اهمیت زیادی دارد.

وی اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان نرم‌افزاری، نقش کلیدی در ارتقای دانش فنی و تولید تجهیزات حوزه فاوا دارند، هرچند در مقایسه با بخش سخت‌افزار ممکن است هنوز توانمندی‌های کمتری وجود داشته باشد.