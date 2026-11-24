به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در نشست گرامیداشت هفته بسیج که در سالن کنفرانس صدا و سیمای مرکزی کرمان برگزار شد، با تأکید بر اینکه کارکنان صداوسیما از افسران خط مقدم دفاع سخت هستند، گفت: شاید تلاش بسیاری از کارکنان رسانه دیده نشود، اما تولید محتوا، امیدآفرینی، اطلاع‌رسانی و ایجاد انسجام اجتماعی در مقاطع حساس، نقشی تعیین‌کننده دارد و بخش مهمی از همبستگی و وحدتی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان شکل گرفت، حاصل تلاش رسانه ملی بود.

جنگ روایت‌ها؛ نبرد لحظه‌ای با شایعه و ناامیدی

سردار نظری با اشاره به نقش رسانه در جنگ ۱۲ روزه و مقاومت کارکنان صداوسیما در برابر تهدید‌ها گفت: ایستادگی خبرنگاران و مجریان رسانه ملی در شرایط دشوار، به الگویی از مقاومت تبدیل شد و نمونه آن حضور و ایستادگی سحر امامی در جریان حمله به ساختمان صداوسیما بود که نشان داد یک خبرنگار و مجری نیز می‌تواند در شرایط حساس، نقشی اثرگذار در افکار عمومی ایفا کند.

وی افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به دنبال از کار انداختن صداوسیما و تسلط بر جریان اطلاع‌رسانی بود؛ زیرا می‌دانست کنترل روایت رسانه‌ای می‌تواند بر افکار عمومی و حضور مردم در میدان تأثیر بگذارد، اما ایستادگی کارکنان رسانه این نقشه را ناکام گذاشت.

قدرت موشک‌ها به پشتوانه حضور مردم است

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با بیان اینکه حضور مردم در میدان و خیابان‌ها یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشور است، تصریح کرد: اگر رسانه نتواند امید، مقاومت، انسجام و همراهی مردم را تقویت کند، حتی توانمندی‌های نظامی نیز به اثرگذاری مورد انتظار نمی‌رسد. موشک‌ها و تجهیزات دفاعی زمانی اثرگذاری بیشتری دارند که پشتوانه آنها حضور و حمایت مردم باشد.

وی با اشاره به اهمیت تصاویر حضور مردم در شهر‌ها و نقاط مختلف کشور خاطرنشان کرد: انعکاس حضور مردم در میدان، حتی در شهر‌های کوچک و مناطق دورافتاده، برای رزمندگان روحیه‌بخش است و به آنها نشان می‌دهد مردم نه‌تنها از مقاومت حمایت می‌کنند، بلکه با انگیزه و اراده در صحنه حضور دارند.

تاریخ شفاهی؛ روایت امروز برای نسل‌های آینده

وی با اشاره به ضرورت تقویت تاریخ شفاهی دفاع مقدس در استان کرمان گفت: در زمینه ثبت و ضبط حوادث و روایت‌های تاریخی، به‌ویژه در استان کرمان، ضعف‌هایی وجود دارد و لازم است صداوسیما با استفاده از ظرفیت آرشیوی، مستندسازی و تولید آثار ماندگار، روایت دقیق این روز‌ها را برای نسل‌های آینده حفظ کند.

در ادامه این نشست، عماد محمدی، مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان، با تبریک هفته بسیج و با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی کارکنان رسانه ملی در شرایط جنگی افزود: همکاران ما در صداوسیمای مرکز کرمان و سراسر سازمان صداوسیما با روحیه بسیجی پای کار هستند و اعلام می‌کنیم رسانه ملی در کنار رزمندگان جبهه‌های دفاع سخت، محکم‌تر از گذشته در عرصه رسانه و جهاد تبیین حضور خواهد داشت.

۲۵۰۰ پایگاه بسیج در خط تولید و توزیع محتوا

مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان با تأکید بر اهمیت به تصویر کشیدن حضور مردم در میدان‌ها و انعکاس قهرمانی رزمندگان تصریح کرد: نمایش اتحاد، همدلی و همبستگی مردم و همچنین انعکاس مجاهدت‌های مدافعان کشور، تیری بر قلب دشمن است؛ چراکه دشمن حتی از به تصویر کشیده شدن حضور مردم نیز نگران است.

محمدی با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت شبکه بسیج در تولید و توزیع محتوا خاطرنشان کرد: حدود ۲۵۰۰ پایگاه بسیج به‌عنوان شبکه تولید و توزیع محتوا در استان سازماندهی شده‌اند و ارتباط و همکاری خوبی نیز با مرکز آفرینش‌های بسیج برای بهره‌گیری از تولیدات محتوایی برقرار شده است.

وی از برنامه‌ریزی برای تولید یک اثر نمایشی با موضوع میدان‌های نبرد خبر داد و افزود: پروژه سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی نیز امسال با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، رویکردی متنوع‌تر، خلاقانه‌تر و مبتکرانه‌تر دنبال می‌شود تا این مناسبت صرفاً به انعکاس یک رویداد محدود نباشد، بلکه با تولید محتوای متناسب با شرایط روز، نقش قرارگاهی در حوزه رسانه داشته باشد.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان همچنین از اجرای طرح «ایران جان، کرمان ایران» خبر داد و گفت: در این طرح تلاش می‌کنیم ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و توانمندی‌های کرمان به‌عنوان پایتخت مقاومت جهان اسلام را به مخاطبان معرفی کنیم.

روایت هفته بسیج با خبرنگاران و برنامه‌های ویژه

محمدی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در شبکه‌های مختلف رسانه‌ای استان اظهار کرد: در بخش خبر، با اختصاص باکس ویژه و خبرنگار ویژه، رویداد‌های بسیج و فعالیت پایگاه‌های بسیج در نقاط مختلف استان پوشش داده می‌شود. همچنین برنامه‌های ویژه رادیویی و تلویزیونی با محوریت انعکاس فعالیت‌های مردمی بسیج در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی بخش‌های صداوسیما افزود: با وجود اینکه در برخی حوزه‌ها تعداد نیرو‌های موجود با الگوی سازمانی فاصله زیادی دارد و کارکنان به‌جای چند نفر فعالیت می‌کنند، هیچ‌یک از مأموریت‌ها و فعالیت‌های مجموعه متوقف نشده است و همکاران با روحیه جهادی امور را پیش می‌برند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان همچنین از اجرای رزمایش «جان‌فدا» با محوریت زنان بلوچ در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری و پیگیری همکاران رسانه‌ای اجرا شد و در حوزه بازدارندگی و نمایش آمادگی و همبستگی مردمی ظرفیت قابل توجهی ایجاد کرد.

همچنین محمدرضا کافی‌زاده، فرمانده بسیج صداوسیمای مرکز کرمان، با قدردانی از حمایت‌های مدیرکل این مرکز از فعالیت‌های بسیج خاطرنشان کرد: این نگاه ویژه و حمایت از همکاران بسیجی، زمینه‌ساز فعالیت‌های جهادی در مجموعه رسانه ملی بوده است.

در پایان این مراسم، از تعدادی از بسیجیان و فعالان عرصه رسانه صداوسیمای مرکز کرمان با حضور فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تجلیل شد.