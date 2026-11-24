مدیر امور بانوان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، در آستانه روز زن و مادر، با اشاره به پیشینه چندصدساله نقش‌آفرینی زنان ایرانی در ساخت، توسعه و آبادانی اماکن مقدس، از بانوان کشور دعوت کرد با مشارکت در طرح ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلای معلی، سهمی ماندگار در توسعه حرم‌های مطهر اهل‌بیت (ع) داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, افسانه سادات امیری با بیان اینکه حضور بانوان در عرصه حرم‌سازی ریشه‌ای عمیق در فرهنگ ایران دارد، گفت: زنان ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخی، با بهره‌گیری از توان مالی و ظرفیت‌های اجتماعی خود، در ساخت بنا‌های مذهبی، مرمت حرم‌ها و ترویج فرهنگ وقف و نذر نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی با اشاره به مستندات تاریخی افزود: از جمله این بانوان، «گوهرشادآغا»، همسر شاهرخ تیموری، است که در قرن نهم هجری بانی ساخت مسجد گوهرشاد مشهد و مجموعه‌ای مذهبی در هرات بود. امیری افزود: در دوره افشاریه نیز دو نفر از همسران نادرشاه در آبادانی عتبات مشارکت داشتند؛ «راضیه بیگم»، دختر شاه سلطان حسین صفوی، و «گوهرشاد بیگم»، دختر باباعلی‌بیگ، با اختصاص کمک‌های مالی در مرمت و بازسازی آستانه علوی در نجف اشرف نقش‌آفرینی کردند.

وی گفت: بر اساس گزارش‌های تاریخی، گوهرشاد بیگم هزینه قابل‌توجهی برای مرمت و کاشی‌کاری دیوار‌های حرم امام علی (ع) اختصاص داد. مدیر امور بانوان ستاد با اشاره به نقش بانوان در گسترش فرهنگ وقف و پشتیبانی مالی از اماکن مقدس اظهار داشت: این مشارکت تنها به ساخت و مرمت بنا‌ها محدود نبوده است؛ برای نمونه، «شاهزاده سلطانم»، خواهر شاه طهماسب صفوی، املاکی را وقف چهارده معصوم (ع) کرد و بخشی از جواهرات و ظروف ارزشمند خود را به آستان قدس رضوی اختصاص داد.

امیری گفت: «بیگ‌آقا خانم» با وقف یک روستا، درآمد آن را برای تأمین هزینه‌های ساخت‌وساز، تهیه فرش و چراغ، حمایت از زائران، طلاب و نیازمندان اختصاص داد و «فرنگیس بیگم» نیز از بانوان واقفی بود که برای پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و آموزشی مدرسه فاضل‌خان موقوفاتی در نظر گرفت.

امیری خاطرنشان کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد سنت مشارکت زنان در آبادانی اماکن مقدس، به بانوان صاحب‌نام و درباری محدود نبوده و زنان از اقشار مختلف جامعه نیز با نذر، وقف و بخشش دارایی‌ها و توانمندی‌های خود در این مسیر سهیم بوده‌اند. وی با اشاره به استمرار این سنت معنوی در روزگار معاصر اظهار داشت: در سال‌های اخیر نیز بانوان حرم‌ساز با اهدای طلا و زیورآلات خود، نقش مؤثری در تأمین هزینه‌های ساخت صحن و شبستان حضرت زهرا (س) در جوار حرم مطهر امام علی (ع) ایفا کردند.

وی گفت: در امتداد همین فرهنگ، امروز بانوان قالی‌باف در روستا‌های کم‌برخوردار استان‌های خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، همدان، اصفهان و دیگر مناطق کشور، با نذر هنر و تخصص خود، در کارگاه‌های قالی‌بافی ستاد مشغول بافت فرش برای حرم‌های مطهر هستند. مدیر امور بانوان ستاد از بانوان ایرانی دعوت کرد با الهام از این میراث ارزشمند معنوی، از طریق کمک‌های مالی خرد و مستمر، اهدای طلا و زیورآلات یا نذر هنر و تخصص خود، در ساخت صحن حضرت زینب (س) در جوار حرم مطهر امام حسین (ع) مشارکت کنند و سهمی ماندگار در این حرکت معنوی داشته باشند.

وی افزود: بانوان علاقه‌مند به مشارکت در این فیض معنوی و باقیات الصالحات ماندگار می‌توانند با ورود به صفحه اختصاصی خود (پنل کاربری) در تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات (https://atabat.org) از طریق درگاه ملی «دولت من» اطلاعات مربوط به مشارکت‌های مالی خود در طرح‌های بازسازی و توسعه عتبات را با جزئیات ببینند و برای کمک‌های خود، رسید الکترونیکی با عنوان «سند افتخار مشارکت»