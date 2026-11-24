مدیر کل مدیریت بحران استان: جریان آب زاینده رود از محدوده پل کله در شهرستان لنجان عبور کرده و پیش بینی می‌شود ،جریان آب فردا از شهر اصفهان عبور کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در حال حاضر جریان آب در محدوده شهرستان لنجان در حال عبور از بستر رودخانه است و پیش‌بینی می‌شود تا ظهر و بعدازظهر فردا چهارشنبه (۴ آذر) جریان آب از شهر اصفهان عبور کند.

منصور شیشه فروش با اشاره به برنامه‌ریزی برای توزیع آب در شبکه‌های مختلف، ادامه داد: حجم آب تحویلی و زمان‌بندی توزیع در شبکه‌ها، در جلسه‌هایی با هماهنگی صنوف کشاورزان و از سوی شرکت آب منطقه‌ای و میراب زاینده‌رود برای هر بخش تعیین و تأمین خواهد شد.

وی گفت: حجم ذخیره سد زاینده‌رود هم‌اکنون ۱۹۱ میلیون مترمکعب است و بر اساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، از روز گذشته خروجی سد برای تأمین نیاز آبی کشت‌های پاییزه حوضه زاینده‌رود و اهداف زیست‌محیطی رودخانه، در یک دوره موقت افزایش یافته است.

شیشه‌فروش از استقرار ۸۳ تیم گشت و نظارت در طول مسیر رودخانه خبر داد و گفت: این تیم‌ها با هدف اجرای طرح‌های ایمنی و نظارت بر تأمین و توزیع آب در مسیر زاینده‌رود مستقر شده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای، شرکت میراب زاینده‌رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری، شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهر‌ها و روستا‌های واقع در مسیر رودخانه و مجاری آبی، موظف به نظارت بر روند توزیع آب و همکاری با صنوف کشاورزی برای رفع موانع مسیر و تسریع در اجرای برنامه توزیع هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اطلاع‌رسانی، آموزش، نظارت بر اجرای دقیق برنامه توزیع آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز مطابق ضوابط، از جمله اقدامات مورد تأکید دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از وقوع حوادث و تحقق اهداف توزیع آب است.

شیشه‌فروش با اشاره به فعالیت سامانه اطلاع‌رسانی حفاظت از منابع آب به شماره ۳۸۴۸ افزود: این سامانه آماده پاسخگویی به گزارش‌های تخلف در برنامه توزیع آب، بررسی مشکلات مرتبط با شرایط کمی و کیفی آب در رودخانه‌ها، کانال‌ها، چاه‌ها و سد‌ها و پیگیری گزارش‌های رسیده است.