فرهنگ بسیجی یعنی تعهد به ایران و تلاش برای حفظ وحدت کشور
وزیر راه و شهرسازی در مراسم گرامیداشت هفته بسیج، این تفکر را فراتر از یک عنوان و به معنای تعهد برای حضور در میدانهای خدمت، حل مسائل کشور در بزنگاههای حساس و تماشاگر نبودن در زمان نیاز ایران دانست.
به گزارش خبرنگار گروه زیربنایی خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسم گرامیداشت هفته بسیج در وزارت راه و شهرسازی، با قدردانی از حضور بسیجیان و اشاره به سخنان سردار اسدی، بر ضرورت توجه به عزت، سربلندی و پیشینه تمدنی ایران تأکید کرد و افزود: بسیج صرفاً یک عنوان نیست، بلکه تعهدی برای تماشاگر نبودن در زمان نیاز کشور است. وی با بیان اینکه بسیجی را نباید صرفاً در عضویت رسمی در بسیج خلاصه کرد، اظهار داشت: هر ایرانی که با هر قومیت، دین، پوشش و تفکری قلبش برای ایران میتپد و حفظ عزت و یکپارچگی کشور برایش اهمیت دارد، در حقیقت حامل فرهنگ بسیجی است.
حفظ وحدت و یکپارچگی، مهمترین مسئولیت امروز وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط حساس کشور و تهدیدهای دشمنان علیه ایران گفت: هدف دشمنان، تضعیف و تجزیه ایران و از بین بردن زیرساختها و سرمایههای ملی بوده و هست؛ از این رو، امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب وحدت و انسجام ملی باشیم. صادق افزود: پیامهای مقام معظم رهبری نیز بر حفظ اتحاد و یکپارچگی کشور تأکید دارد و هر صدایی که در شرایط حساس کنونی وحدت ملی را زیر سؤال ببرد، باید با هوشیاری مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به تجربههای کشور در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگهای اخیر تصریح کرد: مردم ایران در بزنگاههای مختلف نشان دادهاند که با همدلی و روحیه بسیجی پای کشور خود ایستادهاند و همین سرمایه اجتماعی، عامل اصلی حفظ عزت و سربلندی ایران است. ضرورت تبیین دستاوردهای ایران برای نسل جوان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین گفت: نباید اجازه دهیم دستاوردهای مهندسی، علمی و زیرساختی کشور نادیده گرفته شود و نسل جوان نسبت به توانمندیهای ایرانیان بیاطلاع بماند. وی با اشاره به تجربه شخصی خود از حضور در یک فروشگاه پس از آسیب دیدن پل دیوان کرج در جریان جنگ، بیان کرد: در آنجا شنیدم چند جوان درباره این پل صحبت میکردند و تصورشان این بود که بلندترین پل خاورمیانه را ترامپ ساخته است. این اتفاق برای من یک زنگ خطر بود؛ چرا که مهندسان، پیمانکاران، مشاوران و کارگران این پروژه همگی ایرانی بودند، اما دستاورد آنها بهدرستی برای نسل جوان تبیین نشده بود.
صادق ادامه داد: باید توانمندیهای مهندسان ایرانی را به جامعه معرفی کنیم. در دوران دفاع مقدس نیز پلهای شناوری ساخته شد که سالها بعد متخصصان خارجی از فناوری و قابلیتهای آنها سخن گفتند. این ظرفیتها باید برای مردم و بهویژه نسل جوان بازگو شود. وی تأکید کرد: پیام ما باید این باشد که ایران توانسته، میتواند و در آینده نیز خواهد توانست. پذیرش مشکلات در کنار تبیین خدمات و دستاوردها وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بیان دستاوردها نباید به معنای نادیده گرفتن مشکلات باشد، گفت: مسئولیت در دولت به معنای انکار کمبودها و ناکارآمدیها نیست و هیچکس نباید خود را از پاسخگویی در برابر مردم مبرا بداند. صادق افزود: مردم ایران با وجود دشواریهای اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی، همچنان زندگی و برای کشور خود تلاش میکنند. ما نیز باید ضمن پذیرش مشکلات و تلاش مضاعف برای رفع آنها، خدمات و اقداماتی را که در کشور انجام شده است، بهدرستی تبیین کنیم. وی با اشاره به همکاری قوای مختلف، نیروهای نظامی و انتظامی و دولت گفت: همه مجموعهها در کنار یکدیگر و با روحیه بسیجی در حال خدمت به مردم هستند؛ البته کمبودها وجود دارد و باید با انگیزه و تلاش بیشتری برای رفع آنها اقدام کنیم.
توسعه زیرساختها و تکمیل کریدورهای کشور صادق با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای حملونقل کشور گفت: در سالهای پس از انقلاب، در حوزه راه، راهآهن، بنادر و فرودگاهها اقدامات گستردهای انجام شده است، هرچند همچنان مطالبات و نیازهای بسیاری وجود دارد. وی افزود: نباید با تمرکز بر یک جمله یا یک مشکل، مجموعه اقدامات و دستاوردهای کشور را نادیده گرفت. در کنار مطالبهگری برای رفع کمبودها، باید خدمات انجامشده و برنامههای پیشرو نیز برای مردم تشریح شود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامهریزی برای تکمیل کریدورهای کشور پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن مقطع، سندی در شورای عالی امنیت ملی برای تکمیل و اولویتبندی کریدورهای کشور به تصویب رسید و مورد تأیید شهید لاریجانی نیز قرار گرفت که نشاندهنده برنامهریزی برای اجرای طرحهای بزرگتر در حوزه زیرساختهای حملونقل است. مسئولیت اجتماعی بسیجیان، حضور در میان مردم و امیدآفرینی است وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار محوری هفته بسیج با عنوان بسیج جانفدای ایران و امید مستضعفانه، به شهدای وزارت راه و شهرسازی و راهداران شهید اشاره کرد و گفت: دشمن بارها ادعا کرده بود که با غیرنظامیان کاری ندارد، اما شهدایی که در محل کار و مأموریت خود تقدیم کردیم، خلاف این ادعا را نشان میدهد. صادق با تأکید بر استمرار روحیه جانفدایی تصریح کرد: جانفدایی در عمل معنا پیدا میکند و هر یک از ما باید مسئولیتی را که بر عهده داریم، به بهترین شکل انجام دهیم. وی سه وظیفه اصلی بسیجیان را انجام صحیح مسئولیتها، تبیین خدمات و دستاوردهای کشور و حضور مستمر در میان مردم برای حل مسائل و تقویت همدلی اجتماعی عنوان کرد. وزیر راه و شهرسازی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه و آبادانی ایران گفت: همه ما در وزارت راه و شهرسازی پیمان میبندیم که با تکیه بر فرهنگ بسیجی، برای توسعه کشور در حوزه مسکن، راه، ریل و صنعت هوایی و دریایی تلاش کنیم و بهترین خدمات را برای مردم به ارمغان بیاوریم.