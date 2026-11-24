وی با بیان اینکه بسیجی را نباید صرفاً در عضویت رسمی در بسیج خلاصه کرد، اظهار داشت: هر ایرانی که با هر قومیت، دین، پوشش و تفکری قلبش برای ایران می‌تپد و حفظ عزت و یکپارچگی کشور برایش اهمیت دارد، در حقیقت حامل فرهنگ بسیجی است.

حفظ وحدت و یکپارچگی، مهم‌ترین مسئولیت امروز

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط حساس کشور و تهدیدهای دشمنان علیه ایران گفت: هدف دشمنان، تضعیف و تجزیه ایران و از بین بردن زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی بوده و هست؛ از این رو، امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب وحدت و انسجام ملی باشیم.

صادق افزود: پیام‌های مقام معظم رهبری نیز بر حفظ اتحاد و یکپارچگی کشور تأکید دارد و هر صدایی که در شرایط حساس کنونی وحدت ملی را زیر سؤال ببرد، باید با هوشیاری مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه‌های کشور در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ‌های اخیر تصریح کرد: مردم ایران در بزنگاه‌های مختلف نشان داده‌اند که با همدلی و روحیه بسیجی پای کشور خود ایستاده‌اند و همین سرمایه اجتماعی، عامل اصلی حفظ عزت و سربلندی ایران است.

ضرورت تبیین دستاوردهای ایران برای نسل جوان

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین گفت: نباید اجازه دهیم دستاوردهای مهندسی، علمی و زیرساختی کشور نادیده گرفته شود و نسل جوان نسبت به توانمندی‌های ایرانیان بی‌اطلاع بماند.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود از حضور در یک فروشگاه پس از آسیب دیدن پل دیوان کرج در جریان جنگ، بیان کرد: در آنجا شنیدم چند جوان درباره این پل صحبت می‌کردند و تصورشان این بود که بلندترین پل خاورمیانه را ترامپ ساخته است. این اتفاق برای من یک زنگ خطر بود؛ چرا که مهندسان، پیمانکاران، مشاوران و کارگران این پروژه همگی ایرانی بودند، اما دستاورد آنها به‌درستی برای نسل جوان تبیین نشده بود.