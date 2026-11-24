به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین افتتاحیه طرح «همیار معلم» با حضور ابراهیمی، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، در دبیرستان امام خمینی (ره) ناحیه دو ارومیه برگزار شد.

ابراهیمی در این آیین، هدف از اجرای طرح همیار معلم را گسترش فعالیت‌های آموزشی مشارکتی در کلاس درس عنوان کرد و گفت: دانش‌آموز، عنصر فعال و توانمند کلاس است و باید در فرایند یاددهی و یادگیری نقش مؤثر داشته باشد.

وی حضور و مشارکت دانش‌آموزان را نشانه پویایی یادگیری در مدرسه دانست و افزود: حل مسئله در فرایند یادگیری با مشارکت دانش‌آموزان امکان‌پذیر می‌شود و یک‌سویه بودن تدریس می‌تواند فعالیت آموزشی را محدود کند.

معاون آموزش متوسطه آذربایجان‌غربی همچنین اظهار کرد: اجرای این طرح به موفقیت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری کمک می‌کند و آثار آن در آینده علمی آنان نمایان خواهد شد.

در پایان این آیین ابلاغ همیاران معلم به دانش آموزان منتخب اهدا شد.