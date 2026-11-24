جشن رشتانه گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب در رشت جشن رشتانه گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب در رشت جشن رشتانه گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب در رشت جشن رشتانه گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب در رشت جشن رشتانه گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب در رشت جشن رشتانه گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در جشن «رشتانه» گفت: این برنامه با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه‌ای از آموزش‌های فرهنگی، اجتماعی و مهارتی را در قالب بازی، فعالیت‌های هنری و کارگاه‌های آموزشی به دانش‌آموزان ارائه خواهدشد.

یاسر محجوب آموزش مدیریت پسماند، ترافیک، حمل‌ونقل عمومی، آپارتمان‌نشینی، ایمنی، مهارت‌های زندگی، مقاومت و حب وطن، آشنایی با صنایع‌دستی و خوراک‌های محلی از محور‌های این جشن عنوان کرد.

وی همچنین به طرح» شهردار مدرسه «اشاره کرد و افزود: شهردار رشت با حضور در مدارس، احکام شهرداران مدرسه را ابلاغ خواهد کرد و کلید نمادین شهر و نشان شهردار مدرسه نیز به آنان اهدا می‌شود تا دانش‌آموزان منتخب در چارچوب مسئولیت‌های تعریف‌شده و با هماهنگی معاونت پرورشی آموزش و پرورش، مأموریت‌های خود را دنبال کنند.

جشن «رشتانه» تا پایان سال ادامه خواهد داشت و مدارس ابتدایی شهر رشت را تحت پوشش برنامه‌های آموزش شهروندی قرار می‌دهد.