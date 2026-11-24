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مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت گفت : جشن «رشتانه» با هدف ارتقای فرهنگ شهروندی، تقویت هویت ملی و آشنایی دانشآموزان با مسئولیتهای اجتماعی تا پایان سال ادامه دارد و مدارس ابتدایی رشت را تحت پوشش برنامههای آموزش شهروندی قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت در جشن «رشتانه» گفت: این برنامه با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، ادارهکل آموزش و پرورش و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعهای از آموزشهای فرهنگی، اجتماعی و مهارتی را در قالب بازی، فعالیتهای هنری و کارگاههای آموزشی به دانشآموزان ارائه خواهدشد.
یاسر محجوب آموزش مدیریت پسماند، ترافیک، حملونقل عمومی، آپارتماننشینی، ایمنی، مهارتهای زندگی، مقاومت و حب وطن، آشنایی با صنایعدستی و خوراکهای محلی از محورهای این جشن عنوان کرد.
وی همچنین به طرح» شهردار مدرسه «اشاره کرد و افزود: شهردار رشت با حضور در مدارس، احکام شهرداران مدرسه را ابلاغ خواهد کرد و کلید نمادین شهر و نشان شهردار مدرسه نیز به آنان اهدا میشود تا دانشآموزان منتخب در چارچوب مسئولیتهای تعریفشده و با هماهنگی معاونت پرورشی آموزش و پرورش، مأموریتهای خود را دنبال کنند.
جشن «رشتانه» تا پایان سال ادامه خواهد داشت و مدارس ابتدایی شهر رشت را تحت پوشش برنامههای آموزش شهروندی قرار میدهد.