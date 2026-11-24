

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران ششم آذرماه با شش دیدار در شهر‌های تهران (دو مسابقه)، گرگان، بابل، اصفهان و امیدیه پیگیری می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال ناظران و داوران دیدار‌های این هفته را اعلام کرد که برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران به قرار زیر است:

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۴

کلینیک فیت‌مو گلستان – کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی

ناظر فنی: مریم امینی، ناظر داوری: زهره اعتمادی‌فر، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: حوریه رضازاده

بابل، سالن سردار سجودی، ساعت ۱۴

ستارگان جوان بابل – نام‌آوران تلنت خراسان رضوی

ناظر فنی: مهین مومن، ناظر داوری: شفیقه احدی، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: زهرا رضایی‌نژاد

اصفهان، سالن مرحوم رهنما، ساعت ۱۴

ذوب‌آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان

ناظر فنی: نادیا پروانه، ناظر داوری: منیژه منصورصادقی، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: راحله اکبرزاده

امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴

نفت امیدیه خوزستان – مهرگان فارس

ناظر فنی: سهیلا محمدعلیزاده، ناظر داوری: لیلا ویسی، داور اول: ماندانا مطیعی و داور دوم: شیما حقوقی‌زاده

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۴:۳۰

استقلال تهران – ماجان مازندران

ناظر فنی: کبری رضایی، ناظر داوری: لیلا اعلایی، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: سمانه اسدیان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷:۳۰

پدیده صنعت اوج گلپایگان – بندرعامری بوشهر

ناظر فنی: زهرا امینیان، ناظر داوری: فاطمه زندی، داور اول: زینب حقی و داور دوم: گل‌تکین پذیره