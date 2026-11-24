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سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران ناظران و داوران هفته دوم لیگ برتر زنان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران ششم آذرماه با شش دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، گرگان، بابل، اصفهان و امیدیه پیگیری میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال ناظران و داوران دیدارهای این هفته را اعلام کرد که برنامه کامل و اسامی ناظران و داوران به قرار زیر است:
گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۴
کلینیک فیتمو گلستان – کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی
ناظر فنی: مریم امینی، ناظر داوری: زهره اعتمادیفر، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: حوریه رضازاده
بابل، سالن سردار سجودی، ساعت ۱۴
ستارگان جوان بابل – نامآوران تلنت خراسان رضوی
ناظر فنی: مهین مومن، ناظر داوری: شفیقه احدی، داور اول: فرحناز قویدل و داور دوم: زهرا رضایینژاد
اصفهان، سالن مرحوم رهنما، ساعت ۱۴
ذوبآهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان
ناظر فنی: نادیا پروانه، ناظر داوری: منیژه منصورصادقی، داور اول: زهرا شیری و داور دوم: راحله اکبرزاده
امیدیه، سالن شهید تندگویان، ساعت ۱۴
نفت امیدیه خوزستان – مهرگان فارس
ناظر فنی: سهیلا محمدعلیزاده، ناظر داوری: لیلا ویسی، داور اول: ماندانا مطیعی و داور دوم: شیما حقوقیزاده
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۴:۳۰
استقلال تهران – ماجان مازندران
ناظر فنی: کبری رضایی، ناظر داوری: لیلا اعلایی، داور اول: ملیحه نوری و داور دوم: سمانه اسدیان
تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۷:۳۰
پدیده صنعت اوج گلپایگان – بندرعامری بوشهر
ناظر فنی: زهرا امینیان، ناظر داوری: فاطمه زندی، داور اول: زینب حقی و داور دوم: گلتکین پذیره