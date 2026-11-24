روز‌های جمعه و شنبه به علت افزایش پایداری هوا و سکون نسبی، آلاینده‌های جوی در استان مرکزی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: مطابق بررسی‌ها تا روز چهارشنبه به دلیل وزش باد و بهبود شرایط تهویه هوایی علیرغم پایداری نسبی هوا ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی تا حدی کاهشی پیش بینی می‌شود.

همچنین طی روز‌های جمعه و شنبه دوباره به دلیل افزایش پایداری هوا و سکون نسبی جو مجددا ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد یافت که می‌تواند سبب کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان شود.

بررسی آخرین خروجی فعلی مدل‌های پیش بینی نشان می‌دهد حداقل تا اواسط هفته آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.

طی یک دو روز آینده نوسان قابل توجهی نداریم و دمای هوا نسبتاً گرمتر از نرمال پیش بینی می‌شود، اما طی روز‌های جمعه و شنبه با توجه به تشدید پایداری، دمای هوا (به ویژه دمای کمینه) افت خواهد کرد.