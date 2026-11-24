به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با تأکید بر ضرورت حفظ هماهنگی، انسجام و آمادگی همه‌جانبه میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان، گفت: مدیریت بحران زنجیره‌ای پیوسته است که بخش عمده‌ای از موفقیت آن به اقدامات پیشگیرانه، تمرین مستمر و ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه وابسته است.

حامدصفاری با اشاره به اهمیت برگزاری مانور‌های تخصصی در مدارس عنوان کرد: هدف اصلی این رزمایش‌ها، ارزیابی میزان آمادگی عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی و شرکت‌های آب، برق و گاز در مواجهه با مخاطرات احتمالی زلزله است تا نقاط قوت و ضعف لجستیکی و میدانی شناسایی و برای رفع کاستی‌ها اقدام شود.

وی افزود: رویکرد محوری ستاد مدیریت بحران استان، تبدیل مدارس به کانون‌های تاب‌آوری محلی است؛ به‌گونه‌ای که این فضا‌ها هنگام وقوع بحران، افزون بر تأمین امنیت دانش‌آموزان، ظرفیت پشتیبانی و نقش‌آفرینی مؤثر در سطح محلات را نیز داشته باشند.