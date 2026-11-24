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مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی گفت: رویکرد محوری ستاد مدیریت بحران استان، تبدیل مدارس به کانونهای تابآوری محلی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، با تأکید بر ضرورت حفظ هماهنگی، انسجام و آمادگی همهجانبه میان دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان استان، گفت: مدیریت بحران زنجیرهای پیوسته است که بخش عمدهای از موفقیت آن به اقدامات پیشگیرانه، تمرین مستمر و ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه وابسته است.
حامدصفاری با اشاره به اهمیت برگزاری مانورهای تخصصی در مدارس عنوان کرد: هدف اصلی این رزمایشها، ارزیابی میزان آمادگی عملیاتی دستگاههای خدماترسان از جمله جمعیت هلالاحمر، اورژانس، آتشنشانی و شرکتهای آب، برق و گاز در مواجهه با مخاطرات احتمالی زلزله است تا نقاط قوت و ضعف لجستیکی و میدانی شناسایی و برای رفع کاستیها اقدام شود.
وی افزود: رویکرد محوری ستاد مدیریت بحران استان، تبدیل مدارس به کانونهای تابآوری محلی است؛ بهگونهای که این فضاها هنگام وقوع بحران، افزون بر تأمین امنیت دانشآموزان، ظرفیت پشتیبانی و نقشآفرینی مؤثر در سطح محلات را نیز داشته باشند.