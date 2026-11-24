\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u00a0\u00a0\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f1\u06f2 \u062a\u06cc\u0645 \u0627\u0632 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0686\u0627\u0634\u0645 \u0645\u0647\u062f\u06cc\u0634\u0647\u0631 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u062f\u0648\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0648 \u0637\u06cc \u06f1\u06f1 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n \n\u00a0