بهینه‌سازی مصرف انرژی و تأمین سوخت جایگزین گلخانه‌ها از محور‌های شورای اداری شهرستان تیران و کرون بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار تیران و کرون گفت: مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، خدمت‌رسانی بیشتر به مردم و رفع مشکلات آنهاست.

محمد ساعدفر افزود: با توجه به برودت هوا، تدابیر لازم برای تأمین سوخت جایگزین گلخانه‌ها اندیشیده شده است تا این بخش تولید آسیب نبیند.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان نیز گفت: ادارات باید برای خدمت خالصانه به مردم مبعوث شوند و باید قدردان مردم حاضر در میدان و نیرو‌های مسلح باشیم که با ایستادگی محکم و استوار، دشمن را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشته‌اند.

سردار فدا حفظ این پیروزی را مهم دانست و افزود: با پیروی از رهبری، حفظ وحدت و انسجام ملی و حضور در میدان، پیروزی خود را حفظ خواهیم کرد.

در این نشست از فرماندهان پایگاه‌های بسیج شهرستان تجلیل شد.