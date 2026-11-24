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بهینهسازی مصرف انرژی و تأمین سوخت جایگزین گلخانهها از محورهای شورای اداری شهرستان تیران و کرون بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار تیران و کرون گفت: مهمترین وظیفه دستگاههای اجرایی و خدماترسان، خدمترسانی بیشتر به مردم و رفع مشکلات آنهاست.
محمد ساعدفر افزود: با توجه به برودت هوا، تدابیر لازم برای تأمین سوخت جایگزین گلخانهها اندیشیده شده است تا این بخش تولید آسیب نبیند.
فرمانده سپاه صاحبالزمان استان اصفهان نیز گفت: ادارات باید برای خدمت خالصانه به مردم مبعوث شوند و باید قدردان مردم حاضر در میدان و نیروهای مسلح باشیم که با ایستادگی محکم و استوار، دشمن را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشتهاند.
سردار فدا حفظ این پیروزی را مهم دانست و افزود: با پیروی از رهبری، حفظ وحدت و انسجام ملی و حضور در میدان، پیروزی خود را حفظ خواهیم کرد.
در این نشست از فرماندهان پایگاههای بسیج شهرستان تجلیل شد.