رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از راهیابی دو نفر از شرکت‌کنندگان استان به مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره آزمون سراسری معارفی قرآن کریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی از راهیابی دو نفر از شرکت‌کنندگان استان به مرحله نهایی چهل‌ونهمین دوره آزمون سراسری معارفی قرآن کریم خبر داد.

آیت محمدی اظهار کرد: مرحله مقدماتی این آزمون از ۲۳ تا ۲۷ آبان‌ماه، هم‌زمان با سراسر کشور و به‌صورت مجازی و برخط از طریق سامانه «شوکا» در چهار رشته تفسیر شیعه، تفسیر اهل سنت، معارف نهج‌البلاغه و معارف صحیفه سجادیه برگزار شد و پنج نماینده از استان آذربایجان غربی در این مرحله به رقابت پرداختند.

وی افزود: بر اساس اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، خانم آذر رمضانی در رشته تفسیر شیعه و آقای توحید مجرد در رشته معارف صحیفه سجادیه، با موفقیت در مرحله مقدماتی، جواز حضور در مرحله کشوری این دوره از آزمون را کسب کردند.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف آذربایجان غربی ضمن تبریک این موفقیت به راه‌یافتگان و جامعه قرآنی استان، برای آنان در مرحله نهایی آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

محمدی در پایان گفت: مرحله کشوری چهل‌ونهمین دوره آزمون سراسری معارفی قرآن کریم از ۲۰ تا ۲۳ آذرماه به میزبانی استان قم برگزار خواهد شد.