معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید، با تشریح برنامه‌های تحولی این بنیاد در حوزه تعاون و امور اجتماعی، بر استقرار نظام مدیریت مورد مددکاری با هدف شناسایی دقیق نیاز‌های جامعه ایثارگری، افزایش اثربخشی خدمات، تحقق عدالت و واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی در نشست تبیین طرح مدیریت مورد مددکاری، با اشاره به ضرورت ایجاد انسجام و هماهنگی در مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نباید صرفاً بر اساس میزان فعالیت‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده باشد، بلکه باید نتایج اقدامات و تأثیر آن بر زندگی جامعه هدف در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مورد سنجش قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه تحول بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در این چارچوب، ۱۴ سیاست محوری تعریف شده است که اصلاح ساختار، عدالت‌محوری، شفافیت، اثربخشی، انضباط مالی، هوشمندسازی و تمرکززدایی از جمله محور‌های آن به شمار می‌روند. هدف از اجرای این سیاست‌ها، ایجاد انسجام در فرایند‌های سازمانی، جلوگیری از موازی‌کاری و ارتقای کیفیت خدمات است.

معاون رئیس‌جمهور، عدالت در ارائه خدمات را از اولویت‌های اساسی بنیاد دانست و تصریح کرد: عدالت باید در نحوه تخصیص امکانات، تسهیلات و خدمات نمود عملی داشته باشد. شفافیت در تصمیم‌گیری و پاسخگویی مدیران نیز از الزامات تحقق این رویکرد است و هیچ‌گونه تبعیضی در ارائه خدمات به جامعه ایثارگری پذیرفتنی نیست.

موسوی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی بنیاد خاطرنشان کرد: اعتماد، انسجام و مشارکت از شاخص‌های اصلی سرمایه اجتماعی هستند و برای ارتقای این شاخص‌ها باید عملکرد مجموعه به‌صورت مستمر ارزیابی شود. تقویت اعتماد خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به بنیاد، مستلزم اصلاح فرایند‌ها و ارائه خدمات مؤثر و متناسب با نیاز‌های آنان است.

وی در ادامه، مدیریت مورد مددکاری را یکی از برنامه‌های مهم تحول در حوزه تعاون و امور اجتماعی عنوان کرد و گفت: این رویکرد صرفاً به انجام دیدار، بازدید یا تشکیل پرونده محدود نمی‌شود؛ بلکه مدیر مورد باید با شناخت دقیق شرایط هر فرد و خانواده، نیاز‌ها را شناسایی و اولویت‌بندی کند، برای حل مسائل برنامه عملیاتی داشته باشد و تا حصول نتیجه، روند پیگیری را مدیریت کند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به گروه‌های اولویت‌دار در این طرح افزود: جانبازان ۷۰ درصد، پدران و مادران شهدا، فرزندان خردسال شهدا و افرادی که به دلیل شرایط خاص به حمایت‌های ویژه نیاز دارند، از گروه‌های اصلی این برنامه هستند. بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، حدود ۱۴۲ هزار نفر در سطح کشور در جامعه هدف این طرح قرار می‌گیرند و لازم است متناسب با شرایط و نیاز‌های هر یک، خدمات برنامه‌ریزی و پیگیری شود.

موسوی، کرامت انسانی را اساس فعالیت مدیران مورد دانست و بر رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ محرمانگی اطلاعات خانواده‌ها تأکید کرد.

وی برخورداری از دانش تخصصی، مهارت‌های ارتباطی، توانایی حل مسئله و قدرت تصمیم‌گیری را از الزامات فعالیت در این حوزه برشمرد و افزود: نیرو‌های مجری این طرح باید با آموزش‌های تخصصی و مهارتی، آمادگی لازم برای پذیرش این مسئولیت را کسب کنند.

وی مستندسازی اطلاعات و حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور را از دیگر ضرورت‌های اجرای مدیریت مورد مددکاری عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مؤثر بدون دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا امکان‌پذیر نیست. اطلاعات جامعه هدف باید به‌صورت منظم ثبت و به‌روزرسانی شود تا ضمن شناسایی نیازها، امکان ارزیابی عملکرد و سنجش میزان اثربخشی خدمات فراهم باشد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر استفاده از ظرفیت خانواده‌ها، تشکل‌های ایثارگری و مجموعه‌های اجتماعی و اقتصادی برای حل مسائل جامعه هدف تأکید کرد و توانمندسازی افراد در حوزه‌های فردی، اقتصادی، اجتماعی و حرفه‌ای را از اهداف این برنامه دانست.

وی با تشریح ساختار اجرایی طرح اظهار داشت: بخش عمده مسائل جامعه هدف باید در سطح استان‌ها و از طریق مدیران مورد پیگیری و حل‌وفصل شود و تنها مواردی که به دلیل ماهیت تخصصی یا محدودیت اختیارات نیازمند ارجاع هستند، در چرخه نظام ارجاع قرار گیرند. بر این اساس، اختیارات اجرایی به استان‌ها واگذار می‌شود و نقش ستاد مرکزی بر سیاست‌گذاری، تعیین استانداردها، نظارت و ارزیابی متمرکز خواهد بود.

موسوی با تأکید بر اهمیت مداخلات پیشگیرانه افزود: مدیر مورد باید علاوه بر شناسایی مشکلات موجود، مخاطرات احتمالی پیش روی خانواده‌ها را نیز تشخیص دهد و برای پیشگیری از تشدید آنها برنامه داشته باشد. پیگیری وضعیت سلامت، مسائل معیشتی، مشکلات اجتماعی و حقوقی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی و درمانی، بخشی از مسئولیت‌های این نیروهاست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین پایش مستمر وضعیت سلامت جانبازان و خانواده‌های ایثارگری را مورد تأکید قرار داد و گفت: پیگیری معاینات پزشکی، آزمایش‌های دوره‌ای، تأمین به‌موقع دارو و هماهنگی با مراکز درمانی و بیمه‌ای می‌تواند از بروز یا تشدید بسیاری از مشکلات سلامت پیشگیری کند. در کنار این خدمات، حمایت‌های مشاوره‌ای، روانی، معنوی و اجتماعی نیز باید متناسب با شرایط خانواده‌ها و به‌صورت هدفمند دنبال شود.

وی آموزش تخصصی نیرو‌های مجری طرح را ضروری دانست و با اشاره به ظرفیت دانشگاه شاهد اظهار داشت: دانشگاه شاهد و استادان متخصص باید در آموزش و توانمندسازی مدیران مورد مشارکت داشته باشند تا این نیرو‌ها با تسلط بر دانش مددکاری و مهارت‌های مورد نیاز، مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند. همچنین جایگاه سازمانی و اختیارات این نیرو‌ها باید متناسب با مسئولیت تخصصی آنان تعریف شود.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آشنایی کامل مدیران مورد با قوانین و احکام مرتبط با جامعه ایثارگری تأکید کرد و پیگیری مسائل حقوقی خانواده‌ها را از مسئولیت‌های مهم این مجموعه دانست.

وی در پایان، با اشاره به ظرفیت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و قدردانی از مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین حسن هنرمند، ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق این طرح، بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و پیگیری مستمر مسائل جامعه ایثارگری، استان قم بتواند در اجرای مدیریت مورد مددکاری به الگویی موفق و قابل استفاده برای سایر استان‌ها تبدیل شود.