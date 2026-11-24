گزارش بازدید کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از کتابخانه استاد مجتبی مینوی، از آسیب‌دیدگی نزدیک به ۹۸ جلد کتاب، در پی نفوذ آب باران حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی نفوذ آب باران به ساختمان کتابخانه استاد مجتبی مینوی، کارشناسان اداره‌کل مرمت و حفاظت سازمان از محل بازدید کردند. آنان وضعیت کتاب‌های آسیب‌دیده، شرایط نگهداری اسناد و اشیای شخصی استاد و بخش‌هایی از ساختمان را بررسی کردند و پیشنهاد‌های حفاظتی و مرمتی خود را در گزارشی ارائه دادند.

بنا بر برآورد اولیه‌ای که مسئولان سازمان در زمان بازدید اعلام کردند، از مجموعه حدود ۲۵ هزار جلدی کتابخانه، نزدیک به ۹۸ جلد آسیب دیده است. تمام کتاب‌های آسیب‌دیده از آثار چاپی مجموعه‌اند. از این تعداد، حدود ۶۸ جلد آسیب جزئی و ۲۰ جلد آسیب متوسط داشتند. موج‌دارشدن اوراق و جلد، بازشدن بخش‌هایی از صحافی و پخش‌شدن مرکب برخی یادداشت‌های دست‌نویس در کتاب‌های چاپی از موارد ثبت‌شده در گزارش است.

کارشناسان در جریان بازدید، شرایط نگهداری شماری از اسناد تک‌برگ بزرگ، دست‌نوشته‌ها و اشیای شخصی استاد مینوی را نیز بررسی کردند. برخی اشیا که در کارتن‌های مقوایی نگهداری می‌شدند، نشانه‌هایی از زنگ‌زدگی یا آسیب فیزیکی داشتند. در گزارش پیشنهاد شده است این اشیا فهرست‌برداری و عکاسی شوند، برای هر اثر محفظه‌ای متناسب با جنس و وضعیت آن در نظر گرفته شود و اشیای فلزی زنگ‌زده برای ارزیابی تخصصی به کارشناس مرمت ارجاع شوند.

پایش مخازن، ساخت محفظه‌های حفاظتی و مرمت منابعی مانند نامه‌ها، نقشه‌ها و آلبوم‌های عکس از فعالیت‌های اداره‌کل مرمت و حفاظت سازمان است. برای کتابخانه استاد مینوی نیز پیشنهاد شده است کارشناسان آسیب‌شناسی و آزمایشگاه، دما، رطوبت و روشنایی محل نگهداری منابع را اندازه‌گیری کنند تا شرایط نگهداری کتاب‌ها، اسناد و دست‌نوشته‌ها بر پایه نتایج این بررسی اصلاح شود.