به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این طرح از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر است.

استاندار بوشهر در مراسم افتتاح این مرکز ورزشی با تأکید بر نقش زیرساخت‌های ورزشی در توسعه اجتماعی، اظهار داشت: افتتاح طرح‌های ورزشی جدید، موجب شادمانی جامعه ورزش و ایجاد امید در میان آحاد مردم می‌شود.

ارسلان زارع افزود: در نشست شورای ورزش استان، با حضور وزیر ورزش، تمامی مسائل و نیاز‌های ورزشی شهرستان‌ها از جمله شهرستان دشتستان به‌طور دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: بسیار امیدواریم که جامعه ورزشی استان و جوانان ما، که همواره از مولفه‌های مهم ایستادگی و مقاومت در گذر از شرایط دشوار کشور محسوب می‌شوند، با بهره‌مندی از این امکانات، سربلند و موفق باشند.