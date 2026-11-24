به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در حاشیه مراسم رونمایی از پوستر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مرکزی گفت: این جشنواره با حضور ۱۱ اثر از مرکز استان و سه اثر از شهرستان‌ها برگزار می‌شود و آثار برگزیده به جشنواره ملی تئاتر فجر راه پیدا می‌کنند.

مهدی زندیه‌وکیلی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان افزود: استان مرکزی یکی از قطب‌های هنر‌های نمایشی و ادبیات نمایشی کشور است و پیشینه تاریخی و فرهنگی استان، استعداد‌های ارزشمندی را در این حوزه پرورش داده است.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان و استمرار فعالیت‌های هنری ابراز داشت: تئاتر از هنر‌های مادر است که حوزه‌هایی مانند ادبیات، نویسندگی، شعر و موسیقی را در خود جای داده و می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ورود هنرمندان به عرصه سینما باشد.

زندیه‌وکیلی با اشاره به استعداد‌های هنری در شهر‌های مختلف استان از جمله ساوه، خمین، محلات و دلیجان، توجه بیشتر به این ظرفیت‌ها را زمینه‌ساز شکوفایی هنر استان دانست و گفت: با بهره‌برداری از تالار مرکزی اراک تا پایان امسال، زیرساختی مهم برای میزبانی رویداد‌های بزرگ ملی و ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت‌های هنری فراهم می‌شود.