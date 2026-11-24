وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر جایگاه تمدنی تپه ازبکی در تاریخ ایران، از برنامه‌ریزی برای تشکیل ستادی منسجم با مشارکت مسئولان ملی و استانی، به‌منظور فراهم‌کردن مقدمات لازم برای ثبت‌جهانی این محوطه تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا صالحی‌امیری در سفر به استان البرز و در ادامه برنامه‌های بازدید میدانی خود، با حضور در محوطه تاریخی تپه ازبکی در شهرستان نظرآباد، از ظرفیت‌های باستان‌شناختی و تمدنی این اثر بازدید کرد و بر ضرورت صیانت، معرفی و فراهم‌سازی مقدمات ثبت‌جهانی آن تاکید کرد.

صالحی‌امیری در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه کمتر شناخته‌شده ظرفیت‌های تاریخی استان البرز اظهار کرد: البرز در افکار عمومی بیش از هر چیز با طبیعت، صنعت و جاذبه‌های زیبای خود شناخته می‌شود، اما تصویر عمیق‌تر و ارزشمندتر این استان، در سازه‌ها و محوطه‌های تاریخی و جلوه‌های تمدنی آن نهفته است.

او با ابراز خرسندی از حضور در شهرستان نظرآباد و بازدید از تپه ازبکی، این محوطه را یکی از کانون‌های مهم تمدنی ایران‌زمین دانست و افزود: از همین‌جا به مردم فرهنگ‌دوست و تمدن‌پرور نظرآباد درود می‌فرستیم. همکاران باستان‌شناس ما در ادوار گذشته و در جریان هشت دوره کاوش در این محوطه، شواهد و یافته‌های ارزشمندی از لایه‌های تاریخی و تمدنی این منطقه به دست آورده‌اند که بیانگر اهمیت استثنایی این اثر است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پیشینه تاریخی تپه ازبکی و شواهد حاصل از کاوش‌های باستان‌شناختی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده، لایه‌ها و دوره‌های تاریخی این محوطه تا دوره مادها برآورد شده و در مطالعات و مقالات علمی نیز به این موضوع اشاره شده است. همچنین شواهدی از دوره هخامنشی در آثار و یافته‌های این مجموعه مشاهده شده که بر اهمیت تاریخی و باستان‌شناختی آن می‌افزاید.

او با تاکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های علمی و تاریخی تپه ازبکی به یک فرصت ملی و بین‌المللی بیان کرد: امروز با استاندار البرز و سایر مسئولان حاضر توافق کردیم با تشکیل یک ستاد و برگزاری نشست‌های منسجم و تخصصی، با مشارکت مسئولان ذی‌ربط، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، نماینده مردم، فرماندار، امام جمعه و همه علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان ایران، زمینه لازم برای پیگیری ثبت جهانی این اثر ارزشمند فراهم شود.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: ثبت‌جهانی تپه ازبکی امکان‌پذیر است، اما این هدف مستلزم طی‌شدن مقدمات علمی، پژوهشی، حفاظتی و اجرایی مشخصی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و طی مراحل قانونی و کارشناسی، مسیر دستیابی به این جایگاه بین‌المللی را هموار کنیم تا این محوطه تاریخی بتواند در مسیر معرفی به یونسکو قرار گیرد.

تجلیل از واقف تپه ازبکی؛ الگویی ماندگار از مسئولیت اجتماعی در پاسداری از میراث ملی

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام ارزشمند فرد خیری اشاره کرد که این محوطه را بدون چشمداشت به ملت ایران واگذار کرده است و گفت: یکی دیگر از جلوه‌های ارزشمند این مجموعه، اقدام انسانی و مسئولانه فرد خیری است که تمام این محوطه را بدون هیچ چشمداشتی به ملت ایران اهدا کرده است.

او با تاکید بر ضرورت معرفی چنین الگوهایی در جامعه افزود: رسانه ملی باید از این‌گونه انسان‌های نیک‌اندیش و اقدامات ارزشمند آنان تجلیل کند و این الگوهای ماندگار را به جامعه بشناساند، چراکه معرفی این رفتارهای مسئولانه می‌تواند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ مشارکت عمومی و تشویق دیگران به ایفای نقش در صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور باشد.

البرز؛ یکی از کانون‌های مهم گردشگری و صنایع‌دستی ایران

صالحی‌امیری در ادامه با تشریح رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی در سفرهای استانی و ضرورت پیگیری مسائل و چالش‌های حوزه‌های سه‌گانه ماموریتی این وزارتخانه اظهار کرد: در جریان این سفر، مسائل و مشکلات حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را در شهرستان‌های مختلف استان دنبال می‌کنیم. این مسائل در نشست بعدازظهر با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بررسی خواهد شد و در نهایت، جمع‌بندی موضوعات و مطالبات مطرح‌شده را در جلسه هیئت دولت به اطلاع رئیس‌جمهوری و اعضای دولت خواهم رساند.

او ادامه داد: همکاران من نیز در حوزه‌های تخصصی جلساتی را برای بررسی مسائل، شناسایی موانع و پیگیری راهکارهای رفع مشکلات برگزار خواهند کرد تا موضوعات مطرح‌شده در سطح طرح مسئله باقی نماند و امکان پیگیری و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان البرز گفت: البرز یکی از قطب‌های مهم گردشگری ایران است و از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری داخلی و خارجی برخوردار است. گونه‌های متنوع گردشگری که در کشور وجود دارد، در این استان نیز قابل شناسایی و بهره‌برداری است و این تنوع، فرصت ارزشمندی برای تقویت جایگاه البرز در نقشه گردشگری کشور فراهم می‌کند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های عرضه و فروش محصولات هنرمندان تاکید کرد و افزود: البرز از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است و برای بالفعل‌شدن این توانمندی، ایجاد و توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در استان ضرورت دارد تا هنرمندان بتوانند آثار و تولیدات خود را به‌صورت مستقیم در معرض عرضه و فروش قرار دهند و از این طریق، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری گردش مالی پایدار در این بخش فراهم شود.