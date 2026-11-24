به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر، «ایوب آقاخانی» در احکامی جداگانه، کیارش زندی و نامدار افروغ را به‌ترتیب، به‌عنوان «مدیر بخش مسابقه پوستر» و «مشاور جذب مشارکت در پویایی فرهنگ» در این دوره جشنواره منصوب کرد.



متن حکم ایوب آقاخانی به کیارش زندی به شرح زیر است:

به نام دوستدار زیبایی‌ها

هنرمند گرامی

جناب آقای کیارش زندی

نور نجیبِ تابیده بر پیشانی تئاتر، سال‌هاست که تبدیل به زبان نخستین گفتگوی «اثر» و «دریافتگر» شده است و این منزلت را حفظ کرده و به گمانم خواهدکرد.

اعلانهای مصور نمایشی، متأسفانه در ضربان متفاوت اقتصاد و فرآیند تولید رنگ باخته و در مسیر مضمحل شدن است که این، از هیچ رو اتّفاق خوشایندی نیست.

هنوز بر این باوریم که نهیبی جدّی و مستمر باید برقرار باشد و همین، مسئولیت ما را در جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر خطیرتر می‌کند.

نظر به تجارب، دانش و دغدغه‌ی همسوی شما، بدینوسیله به عنوان مدیر بخش «مسابقه‌ی پوستر» چهل‌وپنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر منصوب می‌شوید. امید است در دوره‌ی بعدی جشنواره، این نگرانی و دغدغه، به اهتمامِ امثال شما کمرنگ‌تر شده باشد.

به امید آن روز

ایوب آقاخانی

دبیر چهل‌وپنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر



**کیارش زندی متولد مهر ۱۳۵۰ تهران و اهل زنجان، هنرمند حوزه‌های تجسمی و دراماتیک؛ دارای مدرک دکترای پژوهش هنر دانشگاه شاهد، کارشناس ارشد انیمیشن دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران و کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر تهران ، عضو هیأت‌علمی دانشکده‌ی هنر دانشگاه بین‌المللی سوره است.

او صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه تخصصی و ماهنامه خط‌خطی، کارتونیست و تصویرساز بیش از سی عنوان نشریه از دهه شصت تاکنون بوده و برنده بیش از سی جایزه معتبر بین‌المللی و ملی در هنرهای تجسمی، فیلم و انیمیشن شده است، ضمن این که به عنوان تهیه‌کننده، کارگردان، نویسنده، مدیر تولید، ناظر کیفی و انیماتور ده‌ها پروژه‌ی سینمایی، تلویزیونی و جشنواره‌ای انیمیشن برای شرکت‌ها، موسسات و نهادهای دولتی و خصوصی و صداوسیما فعالیت کرده و داوری و مدیریت هنری جشنواره‌های سراسری و بین‌المللی هنرهای تجسمی و فیلم و عکس را در کارنامه دارد.



همچنین متن حکم دبیر جشنواره به نامدار افروغ به شرح زیر است:

به نام دوستدار حرکت، زاینده‌ی برکت

فرهیخته‌ی گرامی

جناب آقای نامدار افروغ

من و شما خوب می‌دانیم که صدای تئاتر ، چگونه در هزارتوی درهم و دینار رنگ می‌بازد و وارد که شد، برای خروجش از آن‌سو، باید مدام و مکرّر دست به دعا فراز کرد و ده‌ها امید و آرزو از قلب و ذهن گذراند.

این پیچ‌وخم شاید در جهان، تاریخِ خوش‌قامتی داشته باشد امّا برای ایران ما تئاتر «یک قرن و اندیِ» این سرزمین، گفتمان و چالش جوانی است که شوربختانه، مدام قربانی می‌گیرد.

امروز مسئله‌ی اقتصاد، مسئله‌ی رکین و تعیین‌کننده‌ای برای تئاتر ما است و اقتصاد فرهنگ، امری فراگیر که در برابر پویایی فرهنگ، گاه به شکل سدّ و مانع ظاهر می‌شود.

نظر به تجارب درخشان شما در بازار سرمایه و حوزه‌ی اقتصاد و شناخت جامع حضرتعالی از تکاپوهای فرهنگی و بالخاصّه «تئاتر»، بدینوسیله به عنوان «مشاور جذب مشارکت در پویایی فرهنگ» چهل‌وپنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر، منصوب می‌شوید. باشد که حضور شما و همفکران‌تان تکانه‌ای در گفتگوی جدّی و سازنده برای همدوشی اقتصاد و هنر تئاتر در مسیری علمی و سنجیده ایجاد کند.

به امید آن روز

ایوب آقاخانی

دبیر چهل‌وپنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر



** نامدار افروغ متولد ۱۳۵۷ اهل تهران. دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با گرایش مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی از مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است. او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۰ در شرکت رجا آغاز کرده و سپس در تأمین سرمایه نوین در حوزه مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی به فعالیت پرداخت. افروغ طی سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود، سوابق مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و نهادهای معتبری را در حوزه‌های بازار سرمایه، فین‌تک، مدیریت ثروت و توسعه کسب‌وکار، از جمله هلدینگ عمران نوین توس، تابان خرد، گروه مالی دانایان، هلدینگ تفتا، دیجی‌پی و گروه صنعتی ملی (وملی) به ثبت رسانده و در حال حاضر مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس است.



چهل و پنجمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری ایوب آقاخانی در بهمن ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.