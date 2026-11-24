وجود ۵ هزار اثر ارزشمند در لرستان
استاندار لرستان گفت:استان لرستان دارای ۵ هزار اثر ارزشمند در حوزه های طبیعی،تاریخی،فرهنگی و ...است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سید سعید شاهرخی استاندار لرستان در برنامه استاندار شبکه خبر با تشریح ظرفیتها و توانمندیهای استان در حوزههای مختلف بیان کرد:استان لرستان با برخورداری از ظرفیتها ارزشمند تاریخی،طبیعی، گردشگری و اقتصادی از فرصتهای قابل توجهی برای رشد و توسعه برخوردار است.
وی با اشاره به ظرف طرحهای مهم زیرساختی استان از تسریع در روند ساخت سد مشهور خبر داد و بر اهمیت اجرای این طرح در مسیر توسعه تقویت زیرساختهای استان تاکید کرد.
استاندار لرستان همچنین چشم انداز توسعه استان را مثبت دانست بر بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای تحقق اهداف توسعه ای تاکید کرد.