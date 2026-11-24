درس آمادگی دفاعی دانش‌آموزان پایه نهم دختر و پسر همدان با هدف آشنایی عملی آنان با تاریخ و حماسه‌های دفاع مقدس در باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، راوی دفاع مقدس گفت: این طرح با همکاری آموزش و پرورش، سپاه و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، پنج سال است که اجرا می‌شود.

مروتی افزود: در این طرح، دانش‌آموزان پایه نهم دختر و پسر، درس آمادگی دفاعی را به‌صورت عملی در باغ‌موزه دفاع مقدس فرا می‌گیرند و با بخش‌های مختلف تاریخ دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

او با اشاره به تشریح عملیات‌های مختلف دفاع مقدس در غرفه‌های باغ‌موزه تصریح کرد: راویان دفاع مقدس در هر غرفه، موضوعات و عملیات‌های مرتبط را برای دانش‌آموزان توضیح می‌دهند.

این برنامه در قالب دو ساعت و نیم آموزشی برگزار می‌شود و به‌عنوان بخشی از ساعات درس آمادگی دفاعی دانش‌آموزان محسوب می‌شود.