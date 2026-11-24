رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت رسیدگی عادلانه به پرونده حمله به مدرسه شجره طیبه میناب گفت: شهادت دانش‌آموزان در این حادثه، سندی از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی است که در تاریخ ثبت خواهد شد و هرگز فراموش نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به حضور خود در حاشیه جلسه دادگاه رسیدگی به جنایت حمله به مدرسه میناب و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدواریم ادامه جلسات دادگاه نیز به رسیدگی عادلانه و صدور حکمی عادلانه منتهی شود؛ حکمی که بتواند آثار و ابعاد مختلف این جنایت را به‌درستی منعکس کند.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جایگاه قانونی این دیوان در فرایند رسیدگی‌های قضایی افزود: دیوان عالی کشور به موجب قانون در مرحله‌ای از فرایند رسیدگی‌های قضایی، وظایف و مسئولیت‌های مشخصی بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به حضور خود در جلسه دادگاه و استماع اظهارات مطرح‌شده در آن گفت: توفیق پیدا کردم دقایقی در جلسه حضور داشته باشم و مطالب مطرح‌شده از سوی یکی از وکلای خارج از کشور را بشنوم که بسیار جامع و کامل بود.

رئیس دویان عالی کشور ابراز امیدواری کرد که مباحث مطرح‌شده در این دادگاه ادامه پیدا کند و با انعکاس جهانی، زمینه آگاهی افکار عمومی جهان از ابعاد این جنایت فراهم شود.

رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: امیدواریم دنیا ببیند که ایران در چه مظلومیتی قرار گرفته است؛ کودکانی که در حادثه حمله به مدرسه میناب به شهادت رسیدند، خود سندی از جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که در تاریخ جنایات این دو ثبت خواهد شد و هرگز از حافظه تاریخی ملت‌ها پاک نمی‌شود.