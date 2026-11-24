رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری بزرگترین زنجیره انسانی مردم شیراز در چهارشنبه‌شب، چهارم آذرماه، خبر داد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری بزرگترین زنجیره انسانی مردم شیراز در چهارشنبه‌شب، چهارم آذرماه، خبر داد .

حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان اظهار کرد: در ادامه تجمعات شبانه، قرار است یک حرکت بزرگ و زنجیره انسانی در شهر شیراز برگزار شود. این مراسم چهارشنبه‌شب چهارم آذرماه، از ساعت ۲۰ تا ۲۲ با حضور گروه‌های مختلف مردمی که شب‌ها در تجمعات شرکت می‌کنند، در قالب یک زنجیره انسانی بزرگ برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به دو مسیر برگزاری این مراسم افزود: مسیر نخست از میدان الله یا همان فلکه گل‌سرخ آغاز می‌شود و پس از عبور از میدان ولیعصر، میدان شهدا و میدان امام حسین (ع) به میدان نمازی می‌رسد.

ملک‌مکان ادامه داد: مسیر دوم نیز از میدان قهرمانان در شهرک میانرود آغاز می‌شود و پس از عبور از بلوار عدالت و میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی ادامه خواهد داشت.

وی با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم گفت: از مردم همیشه در صحنه دعوت می‌کنیم چهارشنبه‌شب، چهارم آذرماه، از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در این مسیر‌ها حضور پیدا کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در ادامه با بیان اینکه مسئولان استان نیز در این مراسم در کنار مردم حضور خواهند داشت، افزود: مسئولان در کل مسیر از این زنجیره انسانی بازدید خواهند کرد.