دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سامانه منادا، برای ثبت درخواست نقل‌وانتقال و میهمانی پذیرفته‌شدگان جدید این دانشگاه در رشته‌های با آزمون، تا ۷ آذر فعال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: سامانه منادا به‌منظور ثبت درخواست نقل‌وانتقال و میهمانی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۱۴۰۵ فعال شده است.

بر اساس این اطلاعیه ، پذیرفته‌شدگان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی که در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ شرکت کرده‌اند، در صورت تمایل و برخورداری از شرایط لازم می‌توانند درخواست نقل‌وانتقال یا میهمانی خود را در این سامانه ثبت کنند.

سامانه منادا از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۲ آذر فعال شده است و تا ۷ آذر برای ثبت درخواست‌ها در دسترس خواهد بود.

در این اطلاعیه با اشاره به محدودیت زمانی و آغاز فرایند آموزشی، از دانشجویان خواسته شده است درخواست خود را در مهلت تعیین‌شده ثبت کنند.