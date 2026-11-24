وزیر بهداشت با هشدار درباره کاهش نرخ باروری به ۱.۳۵ فرزند به‌ازای هر زن، گفت حدود ۱۳ میلیون جوان در سن ازدواج در کشور زندگی می‌کنند و حمایت از تشکیل خانواده نیازمند امنیت اقتصادی، ثبات شغلی و اطمینان از آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی در مراسم چهارمین جایزه ملی جمعیت، با اشاره به کاهش نرخ باروری کل در کشور به حدود ۱.۳۵ فرزند به ازای هر زن در سن باروری، اظهار کرد: این شاخص فاصله قابل توجهی با سطح جانشینی جمعیت، یعنی ۲.۱ فرزند، دارد و اگر امروز در مدیریت این گذار جمعیتی کوتاهی کنیم، در آینده نزدیک با شکاف عمیقی در نیروی کار، ساختار حمایت‌های اجتماعی و مسائل اقتصادی مواجه خواهیم شد؛ به گونه‌ای که هزینه‌های جبران این وضعیت در آینده غیرقابل تحمل خواهد بود.

وی با بیان اینکه بحران جمعیت تنها یک چالش جمعیتی نیست، افزود: حرکت ساختار جمعیتی جوان به سمت جامعه‌ای رو به پیری، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی، پایداری اقتصادی و تداوم حیات اجتماعی کشور است. بنابراین، شعار ایران جوان، نه صرفا یک آرزوی زیبا، بلکه یک الزام راهبردی برای بقای کشور است.

جمعیت؛ موضوعی که به دفعات مطرح می‌شود

وزیر بهداشت با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب درباره مسئله جمعیت و اهمیت آن در آینده کشور، تصریح کرد: جمعیت همواره یکی از دغدغه‌های مهم و موکد ایشان بود. برخی موضوعات ممکن است یک بار مطرح شوند، اما وقتی موضوعی به دفعات و با تاکید مورد توجه قرار می‌گیرد، نشان دهنده اهمیت و جایگاه ویژه آن در نگاه کلان کشور است. مسئله جمعیت نیز از همین موضوعات بود و خوشبختانه شاهدیم که این مسیر همچنان ادامه دارد.

ظفرقندی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و دست اندرکاران حوزه جمعیت، به ویژه مرضیه وحید دستجردی که مسئولیت این حوزه را از سوی رئیس جمهور برعهده گرفته است، گفت: از وی که با همت، درایت و تجربه این مسئولیت را پیگیری می‌کنند و همچنین از همه بزرگوارانی که در این زمینه تلاش کرده‌اند، تشکر می‌کنم. به عنوان یک شهروند ایرانی، از همه افرادی که برای آینده جمعیتی کشور دغدغه دارند و وقت و توان خود را در این مسیر صرف می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

باید تحلیل درستی از ریشه‌ها و شکاف‌ها داشته باشیم

وی با تاکید بر ضرورت نگاه علمی به مسئله جمعیت اظهار کرد: اگر به مسئله جمعیت با رویکرد علمی و با استفاده از تجربه‌های علمی دنیا نگاه نکنیم و تحلیل درستی از ریشه ها، شکاف‌ها و مشکلات موجود نداشته باشیم، به نتیجه نمی‌رسیم. ممکن است هزینه‌های زیادی نیز صرف کنیم، اما این هزینه‌ها لزوما به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.

وزیر بهداشت با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف در مواجهه با کاهش جمعیت و سالمندی افزود: امروز برخی کشور‌های پیشرفته دنیا مانند ژاپن و کره جنوبی در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند و با وجود تلاش‌های متعدد، نمی‌توانند به راحتی از این وضعیت خارج شوند. در مقابل، در برخی کشور‌ها از جمله روسیه و فرانسه اقداماتی انجام شده که نتایج موفقی به همراه داشته است. بنابراین، ضروری است با بررسی علمی تجربه‌های جهانی، از اقدامات موفق درس بگیریم و متناسب با شرایط کشور برنامه ریزی کنیم.

جمعیت مساله‌ای چند بعدی است

ظفرقندی ادامه داد: در کنار رویکرد علمی، به عزم ملی نیز نیاز داریم؛ زیرا مسئله جمعیت موضوعی چندجانبه و چندبعدی است. اگر بخواهیم در این زمینه موفق شویم، نمی‌توانیم بدون اصلاح مسائل فرهنگی و بهبود شرایط اقتصادی به آن بپردازیم. عوامل مختلفی در تصمیم افراد برای ازدواج و فرزندآوری نقش دارند و باید همه این عوامل را در کنار یکدیگر ببینیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به حفظ جان و سلامت جوانان به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست‌های جمعیتی کشور گفت: سالانه حدود ۲۰ هزار جوان خود را در تصادفات از دست می‌دهیم. از یک سو تلاش می‌کنیم جوانان را به ازدواج و فرزندآوری تشویق کنیم و از سوی دیگر، سالانه تعداد زیادی از آنان را در جاده‌ها از دست می‌دهیم. در همین دو هفته گذشته نیز چندین مورد واژگونی اتوبوس در مسیر‌های مختلف اتفاق افتاد و در شهر‌ها نیز هر روز شاهد حوادث متعدد موتورسواران هستیم.

وزیر بهداشت که به دلیل فعالیت در بیمارستان و مرکز درمانی تروما با پیامد‌های این حوادث از نزدیک مواجه است، افزود: یکی از رقت بارترین صحنه‌هایی که در بیمارستان مشاهده می‌کنم، جوانی است که بدون استفاده از کلاه ایمنی با موتور تصادف کرده و دچار ضربه مغزی شده است و پدر سالمندش او را با برانکارد در بیمارستان حمل می‌کند. این صحنه بسیار تلخ و دردناک است.

ظفرقندی تاکید کرد: وقتی از عزم ملی صحبت می‌کنیم، منظور همین است که همه باید دست به دست هم بدهیم و برای حل مشکلاتی که آینده جوانان و جمعیت کشور را تهدید می‌کنند، اقدام کنیم. باید پیش از آنکه این مشکلات به مراحل غیرقابل بازگشت برسند، با تمام توان به آنها بپردازیم و آینده کشور را در این زمینه تضمین کنیم.

وجود ۱۳ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتباط مستقیم ازدواج و فرزندآوری، اظهار کرد: امروز حدود ۱۳ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور داریم. ازدواج مقدمه فرزندآوری است و اگر به مسئله ازدواج نگاه عمیق و چندجانبه نداشته باشیم، در موضوع فرزندآوری نیز به نتیجه نخواهیم رسید.

وزیر بهداشت با بیان اینکه شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و میزان اطمینان افراد نسبت به آینده در تصمیم گیری برای ازدواج و فرزندآوری نقش تعیین کننده دارد، گفت: هرگونه بی ثباتی، ابهام و نااطمینانی نسبت به آینده و شرایط پیش روی کشور، به کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری منجر می‌شود. جوانی که قصد ازدواج دارد باید بتواند آینده‌ای باثبات و روشن را پیش روی خود ببیند و برای تصمیم گیری درباره تشکیل خانواده از اطمینان نسبی برخوردار باشد.

تاثیر شرایط طولانی مدت نه جنگ و نه صلح بر تصمیم‌های جمعیتی

ظفرقندی با اشاره به تاثیر شرایط طولانی مدت نه جنگ و نه صلح بر تصمیم‌های جمعیتی افزود: یکی از موضوعاتی که در بیانات مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته، ضرورت پایان یافتن وضعیت نه جنگ و نه صلح است. تداوم چنین شرایطی و باقی ماندن جامعه در وضعیت ابهام و بحران، بر نگاه مردم به آینده تاثیر می‌گذارد و در حوزه‌هایی مانند ازدواج و فرزندآوری به کاهش رشد جمعیت و حتی رشد منفی جمعیت منجر خواهد شد. این مسئله از جمله موضوعاتی است که باید به طور جدی به آن پرداخت.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به هزینه‌های ازدواج تصریح کرد: هدف ما باید این باشد که هزینه ازدواج را به سرمایه گذاری اجتماعی تبدیل کنیم. برای تحقق این هدف، لازم است مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم شود تا جوانان بتوانند با اطمینان بیشتری برای تشکیل خانواده و فرزندآوری تصمیم بگیرند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بحران جمعیت با راهکار‌های تک بعدی و پروژه‌ای قابل حل نیست، خاطرنشان کرد: ما نیازمند عزم ملی و مداخلات علمی هستیم و باید از حمایت‌های گذرا، سطحی و بدون برنامه به سمت ایجاد یک اکوسیستم پایدار برای تشکیل خانواده حرکت کنیم. در چنین اکوسیستمی، امنیت اقتصادی، ثبات شغلی و حمایت‌های اجتماعی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا ابهام و نگرانی ناشی از آینده مانع تصمیم گیری جوانان نشود.

دانشگاه‌ها تحلیل‌های دقیق و مدل‌های نوین ارائه دهند

ظفرقندی همچنین از دانشگاه‌ها خواست با انجام تحلیل‌های دقیق و ارائه مدل‌های نوین مدیریت بحران جمعیت، نقش فعال تری در این زمینه ایفا کنند و افزود: دانشگاه‌ها باید بتوانند با بهره گیری از ظرفیت علمی خود، راهکار‌هایی متناسب با واقعیت‌های جامعه ارائه دهند و فاصله میان دانش و کاربرد را کاهش دهند.

وی با تاکید بر ضرورت استمرار و پیگیری عملیات اجرایی برنامه‌های جمعیتی گفت: این اقدامات باید با حضور استانداران، فرمانداران و همه عوامل اجرایی ساماندهی و پیگیری شود. موضوع جمعیت صرفا با تدوین سیاست‌ها و بیان ضرورت‌ها حل نمی‌شود، بلکه نیازمند پیگیری مستمر در سطح اجرا و مشارکت همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط است.

هدف از برگزاری جایزه ملی جمعیت

وزیر بهداشت با اشاره به اهداف برگزاری چهارمین جایزه ملی جمعیت اظهار کرد: با برگزاری این رویداد و جایزه ملی، در پی پیاده سازی مدیریت فعال جمعیت هستیم. هدف ما شناسایی زودهنگام استعداد‌ها و حمایت از آنهاست تا چرخه پویایی کشور حفظ شود.

ظفرقندی افزود: وظیفه ما این است که بستر‌های لازم برای ماندن و ساختن را فراهم کنیم تا جوانان بتوانند آینده ایران را باشکوه‌تر بسازند. این جایزه ملی نباید صرفا یک رویداد مجزا تلقی شود، بلکه باید بخشی از برنامه‌های راهبردی جمعیت باشد.

وی در پایان تاکید کرد: دانشگاه‌ها باید برای پر کردن شکاف میان دانش و کاربرد تلاش کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز باید با پویایی و جدیت بیشتری در این مسیر یاری رسان باشند. تنها از این طریق است که می‌توانیم به آینده کشور کمک کنیم و ایران را جوان، مقتدر و سربلند نگاه داریم.