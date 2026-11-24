رئیس اداره بهره‌برداری، کشت و توسعه گیاهان دارویی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای کشت گیاهان دارویی در سطح هزار هکتار از مراتع استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت مرتعداران و با اولویت توسعه گونه‌های بومی، اقتصادی و کم‌آب‌بر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، وحید عزیزی با بیان اینکه کشت گیاهان دارویی در مراتع استان به‌صورت مشارکتی و با همکاری دامداران، مرتعداران و تعاونی‌های مرتعداری انجام می‌شود گفت: جانمایی عرصه‌ها و شناسایی مجریان و متقاضیان اجرای این طرح در سطح استان انجام شده و با آغاز نخستین بارندگی‌ها، عملیات کشت گیاهان دارویی در مراتع نیز آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و ضرورت بهره‌گیری از رطوبت خاک، باید عملیات کشت گیاهان دارویی در یک بازه زمانی حدود یک ماهه و پیش از آغاز فصل سرما به پایان برسد تا بذر‌ها و گونه‌های کشت‌شده فرصت مناسبی برای استقرار و رشد داشته باشند.

رئیس اداره بهره‌برداری، کشت و توسعه گیاهان دارویی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اجرای این طرح در مراتع تمامی شهرستان‌های استان گفت: سطح و نوع گونه‌های قابل کشت در هر شهرستان متناسب با ظرفیت‌های طبیعی، شرایط اقلیمی و ویژگی‌های مراتع همان منطقه تعیین می‌شود و در این میان، کشت گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر در اولویت قرار دارد.

عزیزی در ادامه با بیان اینکه توسعه کشت گونه‌های گیاهی بومی و در معرض انقراض از دیگر اهداف این برنامه است، گفت: امسال برای کشت گونه‌هایی نظیر کنگر، ریواس، آنغوزه، باریجه، گلپر و علف گاوزبان در مراتع استان برنامه‌ریزی شده است.