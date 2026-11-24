به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت روز جهانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نخستین نشست تخصصی با محوریت «سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ پیشخوان برنامه‌ریزی، توسعه پایدار و تاب‌آوری استان» دردانشگاه ارومیه برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و کاربرد‌های GIS در مدیریت و برنامه‌ریزی، موضوعاتی همچون یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی، استانداردسازی و تبادل داده، تدوین شاخص‌ها و بهره‌گیری از اطلاعات مکانی در تصمیم‌سازی مورد توجه قرار گرفت.

دبیراین نشست گفت: GIS یکی ازابزار‌های مهم در تصمیم گیری‌های کلان است.

هادی بهادری افزود: دراین نشست آخرین پیشرفت‌های فناوری اطلاعات جغرافیایی توسط اساتید دانشگاهی ارائه وتشریح می‌شود.