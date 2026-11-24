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نخستین نشست تخصصی با محوریت «سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ پیشخوان برنامهریزی، توسعه پایدار و تابآوری استان» در دانشگاه ارومیه برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت روز جهانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نخستین نشست تخصصی با محوریت «سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ پیشخوان برنامهریزی، توسعه پایدار و تابآوری استان» دردانشگاه ارومیه برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی ظرفیتها و کاربردهای GIS در مدیریت و برنامهریزی، موضوعاتی همچون یکپارچهسازی دادههای مکانی، استانداردسازی و تبادل داده، تدوین شاخصها و بهرهگیری از اطلاعات مکانی در تصمیمسازی مورد توجه قرار گرفت.
دبیراین نشست گفت: GIS یکی ازابزارهای مهم در تصمیم گیریهای کلان است.
هادی بهادری افزود: دراین نشست آخرین پیشرفتهای فناوری اطلاعات جغرافیایی توسط اساتید دانشگاهی ارائه وتشریح میشود.