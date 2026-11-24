رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت: زنان نقش مهمی در عرصه‌های مختلف کشور به ویژه درصنعت برق، صنعت هوایی، اموزش واقتصاد ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا بهروز آذر رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در نشست خبری که صبح امروز سه شنبه ۳ آذر در دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد با اشاره به اینکه روز زن نماد بال پرواز پیشرفت ایران است و مرد هم بال دیگر این پرواز موفق است، اظهار داشت: زن زاییده تمدن و زیست جامعه ایرانی است به طوری که در تمدن اسلامی ایرانی، زن در عرصه اجتماعی حضور داشته و نقش مهمی در کانون خانواده داشته و موجب بالندگی کانون گرم خانواده شده است.

بهروزآذر تاکید کرد: در ۹ ماه گذشته روز‌های بسیار سختی پشت سر گذاشتیم و زنان در این مسیر بسیار فوق العاده بوده است؛ اگر نیرو‌های مسلح ما چنین دفاع قدرتمندانه‌ای انجام دادند به دلیل وجود و حفظ کانون گرم خانواده توسط زنان بوده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت: زنان کارمند هم نقش مهمی در حفظ وضعیت و پایداری کشور ایفا کردند و دیدیم که زنان در عرصه صنعت برق و صنعت هوایی و در حوزه آموزش و اقتصاد هم نقش مهمی را در ایران اسلامی ایفا کردند و بانوان پیشران پیشرفت کشور هستند.

وی با اشاره به حضور مقتدرانه زنان در میادین و خیابان‌ها افزود: بیش از دو سوم افراد شرکت کننده در تجمعات خیابانی زنان هستند و زنان نقش مهمی در مقابله با استکبار جهانی ایفا می‌کنند.

بهروزآذر تاکید کرد: روز زن بهانه‌ای است که زنان را بیش از پیش ببینیم و این الگو‌های الهام بخش در ایران و جهان را ارج بنهیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت: امسال برای گرامیداشت روز زن، این مراسم در مشهد مقدس برگزار خواهد شد و در رواق دار الذکر مراسم روز زن را برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما در این هفته زنان و مادران شهدا را تکریم خواهیم کرد و مراسمات و یادواره‌های شهدا با محوریت زنان و مادران شهدا و کودکان شهید را برگزار خواهیم کرد؛ همانطور که می‌دانید ۶۲۳ کودک در جنگ تحمیلی اخیر شهید شدند که راه و یاد آنها را گرامی خواهیم داشت.

بهروزآذر تاکید کرد: امروز با افتخار ۶۰ درصد متقاضیان دانشگاه بانوان و ۲۵ درصد اختراعات توسط بانوان انجام می‌شود و یک درصد دانشمندان در بین زنان است و ۱۷۷ زن دانشمند و مخترع داریم؛ ما هفت هزار برنامه را با کمک نهاد‌های مردمی برگزار خواهیم کرد و باید این رویه را با قدرت ادامه دهیم.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور بیان داشت: یکی دیگر از رویداد‌هایی که پیگیری می‌کنیم بزرگداشت روز مادر است و لذا بزرگداشت روز مادر به خوبی انجام خواهد شد و در تجمعات، مراسم روز زن و ولادت حضرت فاطمه (س) در سه هزار میدان برگزار خواهد شد؛ همچنین بین فاصله روز مادر و پدر هم مراسمات روز مادر، روز پدر و مراسمات مرتبط برگزار. خواهد شد.

وی تاکید کرد: در ۹۰۰ شهر کشور ائمه جمعه اندیشه بزرگ حضرت فاطمه (س) را تبیین می‌کنند و سیره حضرت فاطمه به خوبی تبیین خواهد شد.

بهروزآذر با بیان اینکه ما برنامه‌های متعددی همچون یادواره ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه، رهپویان و لامرد را داریم تاکید کرد: ما باید با صدای بلند اقدامات تروریستی آمریکا را تقبیح کنیم؛ همچنین دو زنی که در اقدامات تروریستی به شهادت رسیدند از خانواده هایشان تجلیل خواهد شد.

معاون زنان رییس جمهور با اشاره به توجه دولت به زنان خانه دار و بدسرپرست، تاکید کرد: تکریم از زنان خانه دار هم یکی دیگر از برنامه‌های است که انجام خواهیم داد و باید زنان خانه دار و زنان شاغل را هر کدام به نحوی تحسین کنیم و این زنان الگوی جامعه اسلامی هستند؛ ما در طول سال به صورت مداوم به زنان سرپرست خانوار می‌پردازیم و این موضوع به صورت ویژه انجام خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با اشاره به اینکه ما قدردان صنف‌های مختلف زنان هستیم، اضافه کرد: ما عقد پنجاه زوج نوجوان در نظر داریم؛ همچنین هشت هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی به خانواده‌های مدنظر در شهر‌های مختلف کشور اهدا خواهد شد.

وی افزود: در این هفته زنان با محوریت مسئولیت پذیری، شهادت، امنیت ورزش و سلامت و کارآفرینی و اقتصاد خانواده مورد تجلیل قرار خواهند گرفت و مراسماتی در این زمینه برگزار خواهیم کرد.

بهروزآذر تاکید کرد: تلاش می‌کنیم برنامه‌ها را به صورت امید آفرین برگزار کنیم و در این برنامه‌ها اتحاد و انسجام در نظر گرفته خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور بیان داشت: ما هیچ گونه برنامه دستوری نداریم و همه برنامه‌ها بر اساس امید آفرینی و انسجام تدوین شده است، جشنواره زن و رسانه نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم امسال برای اولین بار جشنواره زن و رسانه برگزار خواهد شد.

بهروزآذر افزود: برنامه‌های گلریزان برای آزادی زندانیان هم در آینده برگزار خواهد شد و امیدواریم به مناسبت روز میلاد حضرت فاطمه این رخداد انجام خواهد شد.