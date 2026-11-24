رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهربابک از برگزاری برنامه شاد و علمی (کافناشو) با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم علمی و تقویت علاقه‌مندی آنان به علم و یادگیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهربابک از برگزاری برنامه شاد و علمی (کافناشو) با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم علمی و تقویت علاقه‌مندی آنان به علم و یادگیری خبر داد.

خانم کربلایی گفت: این برنامه با هدف کمک به درک بهتر مفاهیم علمی و فراهم کردن زمینه فعالیت و خلاقیت کودکان در حوزه علم برگزار و تا زمینه پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعداد‌های آنان نیز فراهم شود.

وی افزود: در همین راستا از یکی از اساتید کشوری دعوت شد تا با اجرای آزمایش‌های علمی جذاب و هیجان‌انگیز لحظاتی شاد و آموزنده برای کودکان و نوجوانان رقم بزند.

رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهربابک گفت قطعا دانش اموزان از این برنامه بهره لازم کسب کرده و این تجربه زمینه‌ساز علاقه‌مندی بیشتر آنان به علم و یادگیری خواهد شد.