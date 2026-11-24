این طرح با هدف تقویت مشارکت مردمی، شناسایی ظرفیت‌ها، اولویت‌بندی مطالبات و رفع مشکلات محلات در ۲۰۰ محله شهری و 43 محله روستایی اجرا می شود.

مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در آیین آغاز مرحله جدید طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی، اظهار کرد: اجرای این طرح از اولویت‌های دولت چهاردهم و از موضوع‌های مورد تاکید رییس‌ جمهور بوده که در نشست‌های سراسری استانداران نیز بارها مطرح شده است.

وی با اشاره به شناسایی ۲۰۰ محله برای اجرای آزمایشی طرح محله‌محوری در استان اردبیل افزود: فرمانداران در همه شهرستان‌ها مسئولیت‌محوری اجرای برنامه‌ها را بر عهده دارند و شناسایی نیازها و مسائل محله‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت مردم برای رفع آنها در اولویت قرار دارد.

استاندار اردبیل استفاده از توان نخبگان، ظرفیت نهادهای مردمی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی را از الزامات اجرای این طرح دانست و بیان کرد: حل مسائل محله‌ها باید با مشارکت مستقیم مردم و همکاری نهادها و دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را از محورهای مهم حکمرانی محلی عنوان کرد و ادامه داد: آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی، مهارت‌آموزی در حوزه اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی از جمله برنامه‌هایی است که در محله‌ها هدف پیگیری خواهد شد.

امامی یگانه همچنین حمایت از صندوق‌های نیکوکاری محلی برای پشتیبانی از نیازمندان را از دیگر بخش‌های این طرح برشمرد و گفت: افزایش تاب‌آوری محله‌ها، تقویت مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای بهبود شرایط زندگی مردم از هدف‌های اصلی این برنامه است.

وی همچنین تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری حداکثری در اجرای طرح محله‌محوری هستند تا با محوریت مردم، زمینه ارتقای تاب‌آوری و رفع مسائل محله‌ها فراهم شود.

یکی از شعارهای دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهور در دوران نامزدی انتخابات، استفاده از نظر کارشناسان و دانشگاهیان و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات جامعه بود که پس از استقرار دولت وفاق جنبه عملیاتی به خود گرفت و طرح مدیریت محله‌محور نماد و نمود عینی تحقق این شعار است.

در اجرای این طرح با تاکید رییس جمهور، مدیران و مسئولان بیش از گذشته در میان توده‌های مردم و در محلات مختلف حضور می‌یابند تا مشکلات و مسائل پیش‌روی مردم، به شکلی ملموس‌ و محسوس‌ بررسی و در حضور مردم برای رفع آنها چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری شود.

استاندار اردبیل در همین راستا در بیش از ۶۰ سفر شهرستانی و بیش از ۱۵۰ سفر به تهران و خارج از کشور در یک سال گذشته، مسائل و مشکلات مردم را در سطح استانی و ملی پیگیری کرده است.