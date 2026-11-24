معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد از انسداد، پر و مسلوب‌المنفعه شدن ۸ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان‌های اشکذر و مهریز در جریان مانور سراسری مدیریت توأمان آب و برق خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، منصوری با اشاره به برگزاری مانور سراسری مدیریت توأمان آب و برق در سراسر کشور گفت: در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی و در جریان این مانور ۸ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان‌های اشکذر و مهریز شناسایی و عملیات جمع‌آوری منصوبات، قطع برق و مسدودسازی آنها انجام شد.

وی افزود: این مانور با هدف برخورد با چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری منصوبات و تجهیزات غیرمجاز و قطع برق و انشعابات این چاه‌ها و با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان و نیروی انتظامی برگزار شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد با تأکید بر ضرورت حفاظت و صیانت از منابع آب به‌عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های بین‌نسلی افزود: در راستای اجرای بند ث قانون برنامه هفتم پیشرفت و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، برخورد با چاه‌های غیرمجاز در دستور کار جدی شرکت آب منطقه‌ای یزد قرار دارد تا از منابع ارزشمند آب برای نسل حاضر و آینده حفاظت شود.

منصوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مقابله با چاه‌های غیرمجاز گفت: در پنج سال گذشته، حدود ۴۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی و با اقدامات قانونی، مسدود و از بهره‌برداری آنها جلوگیری شده است. همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون نیز با حدود ۳۵ حلقه چاه غیرمجاز برخورد شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه منابع آب از جمله اضافه‌برداشت، آب‌فروشی و حفر چاه غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی ۳۱۰۷۷ گزارش کنند و خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای یزد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان را در دستور کار دارد.

