خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از واریز یارانه مستقیم کود های فسفاته وپتاسه به حساب کشاورزان در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ۹۷۷ حواله دریافت کود، مشمول این مرحله بودند.

مجید محمدی افزو

د: این پرداخت،

شامل

کشاورزانی است که از ۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۵، این کودها را از کارگزاری‌های مجاز این شرکت در سطح شهرستان های استان، خریداری کرده‌اند.

وی اجرای این طرح را در راستای دستورات هیات دولت و از برنامه‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی کشور دانست و افزود: هدف اصلی از این اقدام، کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید برای بهره‌برداران و تسهیل دسترسی آنها به نهاده‌های اساسی کشاورزی است.

محمدی با بیان اینکه مرحله نخست واریز یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه از ۳ مرداد امسال آغاز شده گفت: تمامی کشاورزانی که در بازه زمانی اعلام شده (از ۸ اردیبهشت به بعد) این کودها را خریداری کرده‌اند، می توانند برای بهره‌مندی از این تسهیلات، با ارائه شماره شبای حساب بانک کشاورزی خود، به مراکز و کارگزاری‌های زیرمجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مراجعه کنند.

وی در ادامه افزود :۶۱۸شماره شبا از کشاورزان دریافت شده؛ این در حالی است که در شش ماه نخست امسال ۱۱میلیارد و۸۰۲میلیون تومان به حساب کشاورزان گلستانی واریز شده است .

محمدی با اشاره به پرداخت سهم یارانه های نقدی به حساب کشاورزان به تفکیک ماه ها اشاره گفت : یارانه های پرداختی در ماه تیر (۷۹۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان) در ماه مرداد (۴ میلیارد و۲۰۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان) در ماه شهریور ماه (۶ میلیارد و۷۹۷ میلیون و۸۸ هزار تومان ) به حساب کشاورزان واریز شده است .

وی ارائه این حمایت‌ها را با هدف کاهش فشار هزینه‌های تولید بر دوش کشاورزان و تشویق به استفاده بهینه از نهاده‌های یارانه‌ای استاندارد و استفاده متوازن از کودهای فسفاته و پتاسه دانست که ادامه خواهد یافت و تاکید کرد: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های مجاز، از جزئیات بیشتر این طرح مطلع شوند.

محمدی افزود : کشاورزانی که در ماه مهر کود های فسفاته و‌ پتاسه خریده اند ۲۱ میلیارد و۲۸۵ میلیون تومان

یارانه

ظرف چند روز آینده به حساب آنها واریز می شود و یارانه آبان پس از تامین اعتبار ، حداکثر تا پایان آذر ماه به حساب آنها واریز می شود .