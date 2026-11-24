پرداخت ۱۱میلیارد و۸۰۲میلیون تومان یارانه کود به حساب کشاورزان گلستانی
در شش ماه نخست امسال ۱۱میلیارد و۸۰۲میلیون تومان یارانه کود به حساب کشاورزان گلستانی واریز شده است .
به گزارشخبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از واریز یارانه مستقیم کود های فسفاته وپتاسه به حساب کشاورزان در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ۹۷۷ حواله دریافت کود، مشمول این مرحله بودند. مجید محمدی افزود: این پرداخت، شامل کشاورزانی است که از ۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۵، این کودها را از کارگزاریهای مجاز این شرکت در سطح شهرستان های استان، خریداری کردهاند. وی اجرای این طرح را در راستای دستورات هیات دولت و از برنامههای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی کشور دانست و افزود: هدف اصلی از این اقدام، کاهش هزینههای تمامشده تولید برای بهرهبرداران و تسهیل دسترسی آنها به نهادههای اساسی کشاورزی است. محمدی با بیان اینکه مرحله نخست واریز یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه از ۳ مرداد امسال آغاز شده گفت: تمامی کشاورزانی که در بازه زمانی اعلام شده (از ۸ اردیبهشت به بعد) این کودها را خریداری کردهاند، می توانند برای بهرهمندی از این تسهیلات، با ارائه شماره شبای حساب بانک کشاورزی خود، به مراکز و کارگزاریهای زیرمجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مراجعه کنند. وی در ادامه افزود :۶۱۸شماره شبا از کشاورزان دریافت شده؛ این در حالی است که در شش ماه نخست امسال ۱۱میلیارد و۸۰۲میلیون تومان به حساب کشاورزان گلستانی واریز شده است . محمدی با اشاره به پرداخت سهم یارانه های نقدی به حساب کشاورزان به تفکیک ماه ها اشاره گفت : یارانه های پرداختی در ماه تیر (۷۹۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان) در ماه مرداد (۴ میلیارد و۲۰۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان) در ماه شهریور ماه (۶ میلیارد و۷۹۷ میلیون و۸۸ هزار تومان ) به حساب کشاورزان واریز شده است . وی ارائه این حمایتها را با هدف کاهش فشار هزینههای تولید بر دوش کشاورزان و تشویق به استفاده بهینه از نهادههای یارانهای استاندارد و استفاده متوازن از کودهای فسفاته و پتاسه دانست که ادامه خواهد یافت و تاکید کرد: کشاورزان میتوانند با مراجعه به کارگزاریهای مجاز، از جزئیات بیشتر این طرح مطلع شوند. محمدی افزود : کشاورزانی که در ماه مهر کود های فسفاته و پتاسه خریده اند ۲۱ میلیارد و۲۸۵ میلیون تومان یارانه ظرف چند روز آینده به حساب آنها واریز می شود و یارانه آبان پس از تامین اعتبار ، حداکثر تا پایان آذر ماه به حساب آنها واریز می شود .