تاکنون با بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از تخفیف‌ها و ارفاقات قانونی، ۴۱۰ زندانی در خراسان جنوبی آزاد شده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی از بررسی پرونده‌های قضایی ۱۰۰ درصد زندانیان مشمول طرح پایش کشوری ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تاکنون با بهره‌مندی زندانیان واجد شرایط از تخفیف‌ها و ارفاقات قانونی، ۴۱۰ نفر آزاد شده و به آغوش خانواده‌های خود بازگشته‌اند.

عبدی افزود: در قالب طرح پایش پرونده‌های قضایی زندانیان، ۶ هزار و ۹۱۰ پرونده در هشت کاربرگ تشکیل و برای بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی گفت: تاکنون ۷۷ درصد کاربرگ‌های ارسالی از سوی قضات بررسی شده و رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز همچنان ادامه دارد.

مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی با اشاره به نتایج اجرای این طرح افزود: با بررسی دقیق پرونده‌ها و شناسایی ظرفیت‌های قانونی، زمینه آزادی ۴۱۰ زندانی واجد شرایط فراهم شده است.

عبدی با بیان اینکه خراسان جنوبی از استان‌های پیشتاز در اجرای طرح پایش کشوری ۱۴۰۵ است، گفت: این طرح با هدف تعیین تکلیف وضعیت قضایی زندانیان، صیانت از حقوق قانونی آنان و فراهم کردن زمینه اصلاح، بازپروری و بازگشت مؤثر به جامعه اجرا می‌شود.

وی همچنین همکاری مجموعه قضایی استان، دادستانی، قضات و مددکاران اجتماعی را در شناسایی ظرفیت‌های قانونی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها مؤثر دانست.

قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز گفت: برخورداری از ارفاقات قانونی شامل همه زندانیان نمی‌شود و پرونده هر فرد به‌صورت مستقل و بر اساس شرایط و ضوابط قانونی بررسی خواهد شد.