بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم، ۱۵۶۰ کلیوگرم برنج تقلبی را از یک واحد صنفی شناسایی و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: بازرسان این اداره‌کل در جریان طرح تشدید نظارت و بازرسی و براساس گزارشات و شکایات مردمی ۱۵۶۰ کیوگرم برنج تقلبی را در یک واحد صنعت کشف و توقیف کردند.

وحید کریمی افزود: این واحد صنفی برنج پاکستانی را به عنوان برنج مرغوب ایرانی عرضه می‌کرد، که پس از احراز این تخلف، مصتدی واحد صنفی به همراه پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم معرفی شد.

وی گفت: سامانه ۱۲۴ اداره‌کل صمت قم آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و سایر تخلفات است.