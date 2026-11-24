رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران با اعلام اینکه دادگاه تهران بر اساس قوانین و مقررات داخلی و مقررات بین‌المللی، خود را صالح به رسیدگی به دادخواست خانواده‌های شهدای مدرسه میناب می‌داند، گفت: این دادخواست با خواسته مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تجاوز به این مدرسه تحت نظر است.

قاضی حسین‌زاده افزود:دادگاه تهران بر اساس قوانین و مقررات داخلی موضوعه و همچنین با امساک بر مقررات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، خود را صالح به رسیدگی و استماع دادخواهی خانواده‌های شهدای این حادثه می‌داند.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران در تبیین مبانی قانونی صلاحیت دادگاه گفت: بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر شخص اعم از ایرانی و غیر ایرانی این امکان حقوقی را دارد که جهت دادخواهی به محاکم مراجعه کند.

قاضی گفت: براساس ماده ۱ قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی با توجه به اینکه دولت ایالات متحده امریکا

به کرات و برخلاف موازین بین المللی مصونیت قضایی مقامات دولت ایران را نقض کرده است این حق براساس قاعده اقدام متقابل به‌عنوان یکی از قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند مبنایی برای رسیدگی محاکم داخلی به دعاوی علیه مقامات دولت آمریکا باشد.

حسین‌زاده ادامه داد: بر اساس بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه ایرانیان با توجه به اینکه دولت آمریکا به‌دفعات مبادرت به ایراد خسارت علیه اتباع ایرانی کرده است قوه قضاییه تکلیف قانونی به استماع این دعاوی نیز دارد.

حسین زاده با اشاره به مجموعه قوانین و مقررات بین‌المللی افزود: دادگاه حقوقی تهران بر اساس مقررات بین‌المللی نیز می‌تواند به دعوای حاضر رسیدگی کند.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران در ادامه، با اشاره به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر اظهار کرد: بر اساس این ماده هر کس حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد و این حقوق از جمله حقوق غیرقابل سلب هر انسانی است. با توجه به اینکه در پرونده حاضر این حقوق از خواهان‌ها و خانواده‌های آنان سلب شده است از این جهت نیز مبنای رسیدگی و پذیرش دعوا در دادگاه وجود دارد.

حسین زاده همچنین با استناد به بند یک ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد گفت: بر اساس این ماده، هر انسانی در جهان از حق آزادی و امنیت برخوردار است و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد؛ بنابراین با لحاظ قوانین آیین دادرسی مدنی، دعوایی که منتهی به سلب این حقوق شده است باید در محاکم مورد رسیدگی قرار گیرد.

حسین‌زاده در ادامه با اشاره به بند ۳ ماده ۲ همین میثاق و به‌ویژه بند الف آن اظهار کرد: دولت‌های عضو این میثاق، از جمله دولت ایران و دولت خوانده متعهد هستند حقوق و آزادی‌های فردی انسان‌ها را مورد توجه و حمایت قرار دهند موضوعی که در پرونده حاضر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

حسین زاده در تشریح موضوع اصلی دادخواهی تصریح کرد: در پرونده حاضر همان‌طور که به‌کرات شنیده و دیده شده است خانواده‌های دادخواه شهدای میناب، شامل خانواده‌های ۱۶۸ کودک و معلم و انسان بالغ جان‌باخته در این حادثه، علیه دولت آمریکا به دلیل بمباران نامشروع این مدرسه غیرنظامی مبادرت به طرح دعوا کرده‌اند.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل تهران در پایان اظهار کرد: دادگاه با توجه به چنین دادخواهی پرونده حاضر را تحت رسیدگی قرار داده و جلسه دادرسی را تشکیل داده است.

در ادامه حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در جایگاه قرار گرفت و اعلام کرد: امروز من و همکارانم صدای دادخواهی این خانواده‌ها و دفاع از حق کسانی که نامشان، رنجشان و آینده ربوده‌شده‌شان باید دیده شود هستیم.

عبدلیان‌پور گفت: ما حق را همیشه میان کتاب‌ها، قوانین، مواد قانونی و لوایح حقوقی جست‌و‌جو می‌کردیم، اما آن را میان تکه‌های سوخته و مفقودشده در لابه‌لای تکه‌های ساختمان، میلگرد‌ها و آجر‌ها یافتیم. حق در تکه‌های عزیزانی بود که قرار بود خلبان شوند، کودکانی که قرار بود معلم و پزشک شوند.

رئیس مرکز وکلا ادامه داد: از آن پس هر بار که در لوایح واژه حق حیات نوشته می‌شود، تصویر همان کودکان میناب پیش چشم وکلاست؛ هر بار که خسارت معنوی نوشته می‌شود، به خانه‌ای می‌اندیشیم که صدای فرزندش از آن رفته است؛ و هر بار که واژه جبران به کار می‌رود، با واژه‌ای روبه‌روییم که قانون از ما مطالبه می‌کند و داغ خانواده سنگینی معنای آن را بر جان ما می‌نشاند. هیچ دادنامه‌ای آغوش خالی مادر را پر نمی‌کند، اما دادنامه می‌تواند حق او را از زیر آوار بی‌پاسخی بیرون بیاورد.

عبدلیان‌پور با بیان اینکه خود را وکیل کلاس ریاضی، کلاس انشا، آموزگاران، کودکان، مجروحان، پدران و مادران این حادثه می‌داند، گفت:من وکیل کلاس ریاضی‌ام، جایی که جان کودکان بی‌گناه را از شمار زندگان کم کرده‌اند؛ وکیل کلاس انشایم، آنجا که موضوع دوست دارید در آینده چه کاره شوید در دفتر‌ها ماند و صاحبان آن آرزو‌ها از میان ما رفتند؛ وکیل آموزگارانی‌ام که آمده بودند دست کودکان را برای نوشتن بگیرند و خود همراه آنان آسمانی شدند؛ وکیل کودکانی‌ام که دفتر‌های سوخته، کوله‌های خونین و آرزو‌های مدفون‌شده‌اند؛ وکیل مجروحی‌ام که زخم آن صبح را با خود به فردا می‌برد؛ وکیل پدری که باید نبودن فرزندش را هر روز از نو تاب بیاورد؛ و وکیل مادری که حق دارد از جهان بپرسد فرزند من در کلاس درس از کدام حمایت قانون برخوردار بود.

عبدلیان پور تصریح کرد که اگر سخنانش را با واژگان حقوقی آغاز نکرده، از آن روست که در محضر ۱۶۸ روح بلند حاضر در این محکمه و خانواده‌هایشان و جانبازان این جنایت، هیچ کلمه‌ای را بزرگ‌تر از بیان مظلومیت انسانیت از دست‌رفته نیافته است.

عبدلیان پور گفت: در برابر ۱۶۸ شهید این فاجعه، هر عبارت کلی می‌تواند نامی را پنهان کند و هر شتاب در بیان رنج، انسانی را نادیده بگذارد؛ ما آمده‌ایم تا نام‌ها شنیده شود، اسناد سخن بگویند و مسئولیت در برابر چشم دادگاه صورت روشن و معین پیدا کند.

عبدلیان‌پور موضوع این پرونده را حمله به دبستان شجره طیبه میناب در صبح نهم اسفند ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: زمانی که ساختمان محل آموزش و حضور کودکان و معلمان بود و مدرسه‌ای با زندگی آموزشی، کلاس، آموزگار، دانش‌آموز و نشانه‌های قابل بررسی کاربری غیرنظامی به شمار می‌رفت.

عبدلیان پور گفت: در جریان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، این مدرسه آماج اصابت قرار گرفت و آثار تخریب، شهادت و جراحت انسان‌ها و رنج تحمیل‌شده بر خانواده‌ها موضوع دادخواهی امروز است.

رئیس مرکز وکلا افزود: دفاع ما از حقیقت این مدرسه آغاز می‌شود؛ دفاتر آموزشی، سوابق ثبت‌نام، تصاویر فعالیت مدرسه، وضعیت ورودی‌ها و جدایی بنا از تأسیسات مجاور باید در کنار مشاهدات شاهدان و بررسی کارشناسان خوانده شود. کودک برای برخورداری از حمایت قانون موظف نیست معنای مختصات نظامی را بداند؛ این تصمیم‌گیرنده حمله است که باید بداند در مختصات برگزیده او چه کسانی زندگی می‌کنند، چه کسانی درس می‌خوانند و چه حقی در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

وی با استناد به قواعد عرفی تفکیک، از جمله قواعد ۱ و ۷ مجموعه قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، خاطرنشان کرد: این قواعد حمله به غیرنظامیان را ممنوع می‌داند و وصف نظامی بودن یک هدف باید با معیار مشخص احراز شود؛ مجاورت یک مدرسه با تأسیساتی دیگر به خودی خود چنین وصفی به مدرسه نمی‌دهد.

عبدلیان‌پور پرسش دادخواهی خانواده‌ها را روشن توصیف کرد و گفت: آنها می‌خواهند بدانند، کاربری مدرسه چگونه بررسی شد، چه اطلاعاتی در اختیار تصمیم‌گیرندگان بود، چه کسی تصمیم گرفت، چه کسی اجرا کرد.

وی تأکید کرد: پاسخ این پرسش‌ها باید از اسناد هدف‌گذاری، اطلاعات مورد استفاده، سوابق فرماندهی، آثار مهمات و بررسی فنی حمله به دست آید و فاصله میان اتاق فرماندهی و کلاس درس، پیوند مسئولیت را از میان نمی‌برد.

در جریان جلسه دادگاه تصاویری از وضعیت دبستان شجره طیبه میناب پس از حمله و پیکر دانش‌آموزان جان‌باخته به نمایش درآمد تصاویری تلخ که با واکنش عاطفی خانواده‌های شهدای این حادثه همراه شد.

با پخش این تصاویر خانواده‌های دانش‌آموزان شهید که در جلسه حضور داشتند با چشمانی اشکبار به سوگواری پرداختند و برخی از حاضران نیز با صدای بلند شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.

دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات جنگی مدرسه شجره طیبه میناب/ قاضی دادگاه: دادگاه تهران صلاحیت رسیدگی به دادخواست خانواده‌های شهدای مدرسه میناب را دارد

رئیس مرکز وکلا در بخش دیگری از سخنانش، مبنای داخلی این دادخواهی را قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب هفدهم اسفند ۱۳۹۰ و به‌ویژه ماده ۱ و با رعایت شرایط قانونی عمل متقابل اعلام کرد و افزود ماده ۷ همین قانون، رسیدگی به مقامات و نهاد‌های مشمول آن را نیز با احراز شرایط مقرر امکان‌پذیر می‌سازد.

به گفته وی، خواسته خواهان‌ها در این محکمه، احراز مسئولیت مدنی خواندگان و جبران زیان و خسارت در حدود دادخواست‌های تقدیمی است و رسیدگی کیفری اشخاص مسیر قانونی خود را خواهد داشت.

عبدلیان‌پور تصریح کرد در این پرونده باید معلوم شود کدام رفتار به کدام خوانده منتسب است و چگونه به شهادت، جراحت یا زیان موکلان انجامیده است؛ عدالت باید هم صدای خانواده را بشنود و هم نام مسئول و دلیل مسئولیت او را روشن بنویسد.

عبدلیان پور در ادامه، با استناد به ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۷ قانون صلاحیت یادشده، از دادگاه خواست تا بر پایه گزارش اسامی و سوابق فرماندهان ناوشکن‌های آمریکایی در تهاجم نهم اسفند ۱۴۰۴، ۹ فرمانده به دادرسی جلب شوند و مسئولیت آنان در ارتباط با زیان موضوع پرونده بررسی شود، درخواست خواهان‌ها رسیدگی به نقش هر یک از آنان در اداره و نظارت بر مأموریت‌های واحد تحت فرماندهی، حدود اختیارات و اطلاعات او و ارتباط اقدام یا ترک اقدام وی با زیان موضوع پرونده است.

رئیس مرکز وکلا افزود اسناد سمت، مبنای شناسایی مأموریت، اهداف، زمان شلیک، تأیید اجرای آتش و اختیار ادامه یا توقف مأموریت باید ارائه و بررسی شود، زیرا مسئولیت هر فرد باید بر دلیل اختصاصی رفتار او استوار گردد و دادگاه این مسیر را تا تصمیم و اقدام مؤثر دنبال کند.

عبدلیان‌پور در ادامه با اشاره به خواسته خانواده‌های شهدا گفت کودکانی میناب آینده خود را برای ما به یادگار گذاشتند؛ آینده‌ای که باید ساخته می‌شد و امروز حق آن را مطالبه می‌کنیم.

وکیل خانواده‌های شهدای میناب: مستندات استمرار فعالیت آموزشی مدرسه شجره طیبه از سال ۱۳۹۴ به دادگاه ارائه شده است

حسین تنهایی وکیل خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به این مدرسه، با ارائه مستندات و مدارک گردآوری‌شده از سوی تیم وکلای خواهان‌ها به تشریح ماهیت آموزشی مدرسه، سابقه فعالیت، تعداد دانش‌آموزان و کارکنان و وضعیت فیزیکی و محیطی این مجموعه پیش از حمله پرداخت.

تنهایی در ابتدای اظهارات خود با اشاره به مدارک و تصاویر مستندی که از سوی تیم وکلای خواهان‌ها جمع‌آوری و به دادگاه ارائه شده است، اظهار کرد: مجموعه آموزشی شجره طیبه مشتمل بر دو واحد آموزشی دبستان دخترانه و پسرانه و دوره پیش‌دبستانی بوده است.

تنهایی افزود: مطابق گزارش‌های موجود این مجموعه از مهرماه سال ۱۳۹۴ فعالیت رسمی آموزشی خود را به‌عنوان مدرسه غیردولتی و تحت نظارت آموزش‌وپرورش آغاز کرده و دارای دو واحد مستقل بوده است؛ واحد دخترانه با کد ۹۶۰۱۸۶۲۷ و واحد پسرانه با کد ۹۶۰۱۸۶۲۶.

وکیل خانواده‌های شهدای میناب با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه آموزشی گفت: در زمان وقوع حمله۱۷۴ دانش‌آموز دختر، ۱۸۶ دانش‌آموز پسر و ۴۳ کودک پیش‌دبستانی در مجموع ۴۰۳ کودک در این مجموعه تحصیل می‌کردند. همچنین ۳۶ نفر نیروی انسانی، شامل ۲۶ معلم و ۶ نفر از کارکنان خدماتی، در این مجموعه مشغول به فعالیت بودند.

تنهایی ادامه داد: نکته مهم این است که با وجود غیردولتی بودن این دبستان، رابطه قراردادی میان مدیران مدرسه و خانواده‌ها برقرار بوده و این مجموعه در زمان وقوع حادثه دارای سابقه آموزشی مستمر و در حال فعالیت بوده است.

تنهایی تصریح کرد: استمرار فعالیت آموزشی این مجموعه صرفاً بر مبنای مجوز تأسیس یا چند تصویر ارائه‌شده ادعا نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از مستندات، از جمله سوابق تحصیلی دانش‌آموزان، کارنامه‌ها، پرونده‌های آموزشی و مصاحبه‌های انجام‌شده با دانش‌آموختگان مدرسه، به دادگاه ارائه شده است.

تنهایی افزود: نخستین دانش‌آموختگان این دبستان اکنون در پایه دوازدهم مشغول به تحصیل هستند و خود را برای شرکت در آزمون سراسری آماده می‌کنند. مصاحبه‌های انجام‌شده با این دانش‌آموزان، کارنامه‌های دریافتی و پرونده‌های تحصیلی جمع‌آوری‌شده، همگی نشان‌دهنده فعالیت مستمر این مکان به‌عنوان یک مدرسه در طول سال‌های گذشته است.

وکیل خانواده‌های شهدای مدرسه میناب با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره سابقه آموزشی این مجموعه اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته حدود چهار هزار و ۸۰۰ نفر سال تحصیلی در این مدرسه ثبت شده است. مجموعه این مستندات، استمرار فعالیت آموزشی مدرسه از سال ۱۳۹۴ تا زمان وقوع حادثه را نشان می‌دهد.

تنهایی در ادامه با اشاره به شواهد عینی مربوط به ساختمان و محیط پیرامونی مدرسه گفت: برای احراز ماهیت واقعی یک مکان باید وضعیت آن در زمان وقوع حمله مورد بررسی قرار گیرد. در زمان حادثه نیز این مجموعه به‌عنوان یک دبستان فعالیت داشته است.

تنهایی افزود: دسترسی مستقل مدرسه از خیابان، تابلوی مدرسه، نشانه‌های آموزشی در نمای بیرونی ساختمان، نقاشی‌های کودکانه، دیوار‌های رنگ‌آمیزی‌شده متناسب با فضای کودکان و محوطه بازی، از جمله شواهدی هستند که به دادگاه ارائه شده‌اند.

این وکیل با اشاره به فعالیت مدرسه در دو بخش دخترانه و پسرانه اظهار کرد: بخش‌های آموزشی با تفکیک فضا‌ها و اختصاص امکانات به هر واحد مورد استفاده قرار می‌گرفتند به‌گونه‌ای که واحد پسرانه و پیش‌دبستانی در طبقه همکف و واحد دخترانه در طبقه اول ساختمان مستقر بوده است.

تنهایی ادامه داد: در فضای داخلی ساختمان نیز تمامی نشانه‌ها حاکی از وجود یک محیط آموزشی بوده است. کلاس‌ها به وسایل کمک‌آموزشی، تخته‌های تدریس، نقاشی‌ها و کاردستی‌های دانش‌آموزان مجهز بودند و رنگ‌آمیزی‌ها، تصاویر آموزشی و آثار کودکان، فضای اختصاصی کلاس‌های ابتدایی را شکل می‌دادند.

تنهایی همچنین به وجود فضا‌هایی برای تجمع دانش‌آموزان و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در ساختمان اشاره کرد.

وکیل خانواده‌های شهدای میناب در بخش دیگری از اظهارات خود به تصاویر ماهواره‌ای اشاره کرد و گفت: تصاویر ماهواره‌ای دریافت‌شده از شرکت‌های تجاری ارائه‌دهنده این خدمات و همچنین تصاویر در دسترس عموم، از سال ۲۰۱۶ تا اول دسامبر ۲۰۲۵، یعنی زمان وقوع حمله، نشان‌دهنده استمرار کاربری آموزشی این فضا هستند.

تنهایی با تأکید بر اهمیت این مستندات افزود: بر اساس مدارک ارائه‌شده، در داخل محوطه مدرسه و اطراف آن هیچ نشانه‌ای از استقرار سلاح، تجهیزات، مواضع یا فعالیت‌های نظامی مشاهده نمی‌شود.

تنهایی ادامه داد: همان‌طور که در نقشه‌های ارائه‌شده مشخص است محیط پیرامونی مدرسه کاملاً مسکونی بوده و کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف آن محل زندگی مردم شهر بوده است.

تنهایی همچنین به بررسی‌های انجام‌شده از سوی هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب اشاره کرد و گفت: این موضوعات به‌صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفته و مستندات مربوط به آن نیز به دادگاه ارائه شده است.

وکیل خانواده‌های شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در پایان درخواست کرد: تقاضای ما از دادگاه این است که مدرسه بودن و ماهیت آموزشی محل وقوع حادثه احراز و این موضوع در پرونده به ثبت برسد.

تنهایی افزود: در همین راستا کارشناسان متعدد دادگستری به منطقه اعزام شدند تا به‌عنوان کارشناسان مستقل و حقیقت‌یاب، بررسی‌های لازم را برای کشف واقعیت انجام دهند.

قاضی دادگاه با اشاره به اینکه دادگستری استان تهران صدور دستوراتی از جمله ارجاع امر به کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات محلی گفت: همچنین با حضور شخصی در محل وقوع حادثه، اقدامات مختلفی برای بررسی چگونگی حمله، محل اصابت و جزئیات واقعه انجام شده است.

وی در جمع‌بندی نتایج اولیه تحقیقات دادگاه تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده به‌عنوان یک امر تکمیلی نشان می‌دهد که محل مورد بحث یک مدرسه دخترانه و پسرانه در کنار یکدیگر بوده است.

قاضی دادگاه همچنین اعلام کرد که گزارش این بررسی‌ها به رئیس کل دادگستری استان تهران منعکس شده و ادامه تحقیقات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.