۵۸ هزار و ۱۰۰ زائر امسال از یادمان‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی بازدید کردند؛ آماری که در کنار برنامه اعزام هفت هزار نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور، از تداوم استقبال مردم از اردو‌های راهیان نور حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسئول اردویی راهیان نور سپاه شهدای آذربایجان‌غربی از بازدید ۵۸ هزار و ۱۰۰ زائر از یادمان‌های دفاع مقدس این استان در سال جاری خبر داد.

سرهنگ عزت‌الله ابراهیمی افزود: زائران در سال جاری از یادمان‌های مصوب استان، از جمله یادمان شهید بروجردی در نقده، شهدای دارلک در مهاباد، دارساوین در سردشت و تمرچین در پیرانشهر بازدید کردند.

وی اضافه کرد: علاوه بر زائران استان، ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از استان‌های اردبیل و خراسان رضوی و همچنین بسیج صداوسیمای تهران نیز از یادمان‌های دفاع مقدس آذربایجان‌غربی دیدن کردند.

مسئول اردویی راهیان نور سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: این اعزام‌ها از ۲۰ آبان‌ماه آغاز شده و تاکنون یک‌هزار دانش‌آموز دختر برای بازدید از یادمان‌های فتح‌المبین، اروندکنار، علقمه، شلمچه، طلائیه و هویزه به این مناطق اعزام شده‌اند.

ابراهیمی با بیان اینکه اعزام دانش‌آموزان در سه مرحله انجام می‌شود، ادامه داد: مرحله بعدی از ۱۱ آذرماه آغاز خواهد شد و در آن یک‌هزار دانش‌آموز پسر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

وی اضافه کرد: همچنین پیش‌بینی شده است پیش از فرارسیدن ماه رمضان، گروه‌های مختلفی از جمله دانشجویان، اصناف، فرهنگیان، مهندسان صنعت و عمران و روحانیون در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شوند.

به گفته وی، پس از ماه رمضان نیز خانواده‌ها و اعضای بسیج مساجد و محلات در این اردو‌ها حضور خواهند یافت.

مسئول اردویی راهیان نور سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اعزام مجموع هفت‌هزار نفر به مناطق عملیاتی جنوب کشور گفت: اردو‌های راهیان نور پنج روزه برگزار می‌شود و در هر کاروان، حضور مسئول کاروان، راوی دفاع مقدس و روحانی پیش‌بینی شده است.

ابراهیمی همچنین تاکید کرد: رعایت الزامات ایمنی و تامین امنیت زائران از دیگر مولفه‌های مورد توجه در اعزام کاروان‌های راهیان نور است.