به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، امروز سه شنبه جوی نسبتا پایدار و بدون بارش بر استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات و بویژه در نیمه جنوبی استان با وزش باد نسبتا شدید همراه خواهد شد.

از اواخر وقت امروز عبور موجی زودگذر از تراز میانی جو بویژه در نیمه شمالی استان سبب بارش متناوب باران با احتمال رعدوبرق (در مناطق سردسیر و ارتفاعات برف) خواهد شد و همچنین طی روز چهارشنبه با توجه به افزایش گرادیان فشاری در منطقه شاهد وزش باد نسبتاً شدید در اغلب نقاط استان خواهیم بود و این ناپایداری‌های جوی تا اواخر وقت روز چهارشنبه در سطح استان ادامه خواهد داشت و طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و لغزندگی و کاهش دید در جاده‌های مواصلاتی شمال استان وجود خواهد داشت.

از نظر دمایی نیز از اواخر هفته جاری، شمالی شدن جریانات در منطقه سبب کاهش دما در سطح استان خواهد شد.