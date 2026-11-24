پویانمایی سینمایی «نبرد بادبادک‌ها»، محصول مرکز پویانمایی سوره، به کارگردانی الهام ابراهیمی از ۳ تا ۶ آذرماه نیم‌بها شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی پروژه، پویانمایی سینمایی «نبرد بادبادک‌ها»، محصول مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی و‌ نویسندگی امیررضا مافی همزمان با هفته‌ی بسیج از امروز سه‌شنبه ۳ آذرماه تا جمعه ۶ آذر با بلیت نیم‌بها پذیرای مخاطبان خود در سینماهای سراسر کشور خواهد بود.

«بادبادک‌ها» داستان پرواز بلند خیال‌هایی است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، خود را بر تلخی واقعیت جنگ‌ها، تحمیل خواهند کرد.

این اثر با جذب بیش از ۸۲ هزار مخاطب از فروش ۷ میلیارد تومان در گیشه عبور کرد.