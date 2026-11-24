مردم کردستان برای دویست‌وشصت‌وهشتمین شب متوالی در تجمعات شبانه حضور یافتند و بار دیگر بر حمایت خود از عزت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مردم استان برای دویست‌وشصت‌وهشتمین شب متوالی با حضور در تجمعات شبانه، بر ایستادگی و وفاداری خود به میهن تأکید کردند.

حاضران در این تجمعات، حضور مستمر مردم در صحنه را نمادی از اتحاد، همبستگی و مقاومت دانستند و اظهارات اخیر دونالد ترامپ را نشانه‌ای از ناتوانی دشمن در برابر اراده ملت ایران توصیف کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین بر حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کردند.