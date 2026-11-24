رئیس اداره امور آب و بهره‌برداری شهرستان جویبار از افزایش ۴۹ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، ضیا، رئیس اداره امور آب و بهره‌برداری شهرستان جویبار، از آبگیری ۶۰ درصدی آبندان‌های این شهرستان خبر داد و گفت: به‌دنبال بارش‌های مناسب پاییزی، میزان آبگیری آبندان‌ها در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۱۱ درصد به ۶۰ درصد رسیده است.

وی افزود: تاکنون حدود ۳۵ میلیون مترمکعب آب در آبندان‌های جویبار ذخیره شده است.

ضیا با اشاره به وجود ۸۵ قطعه آبندان با مساحت ۲هزار و ۴۰ هکتار و ظرفیت ذخیره‌سازی ۶۰ میلیون مترمکعب، گفت: ۵۵ درصد مزارع شالیزاری شهرستان برای کشت برنج از منابع آب آبندان‌ها استفاده می‌کنند و این منابع در پرورش ماهیان گرمابی نیز نقش مهمی دارند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری شورا‌ها و دهیاران روستاها، برنامه‌ریزی برای آبگیری کامل آبندان‌های شهرستان تا پایان فصل زمستان در دستور کار قرار دارد.